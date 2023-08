Pocztę Polską stać na wynajem aut elektrycznych. Za dostawczaki zapłacą blisko 4 mln zł

Poczta Polska wynajmie 25 nowych elektrycznych pojazdów dostawczych marki Maxus e-Deliver 3. Wartą blisko 4 mln zł umowę zawarto na 36 miesięcy. Kurierzy będą korzystać z samochodów w całej Polsce - podała we wtorek Poczta.

Przetarg na dostawę samochodów dostawczych do Poczty Polskiej wygrała firma Arval Service Lease Polska, działająca w branży długoterminowego wynajmu. Jak zaznaczono w komunikacie, umowa jest kontynuacją współpracy spółek rozpoczętej w 2019 r.

Zgodnie z komunikatem kontrakt na wynajem pojazdów między Pocztą Polską a firmą Arval został podpisany na podstawie przetargu rozstrzygniętego w maju br. Dzięki wartej blisko 4 mln zł umowie operator pocztowy wyposaży swoją flotę w 25 elektrycznych samochodów dostawczych marki Maxus e-Deliver 3, z których kurierzy będą korzystać w całym kraju.

Zwrócono uwagę, że Maxus e-Deliver 3 to pierwsze samochody dostawcze, które były od początku projektowane jako pojazdy elektryczne. Ich ładowność wynosi do 905 kg. Auta wyposażone są w silnik elektryczny o mocy 90kW i baterię o pojemności 50,2 kWh. Zasięg pojazdu to ok. 371 km.

Zaznaczono, że kontrakt zawarty na 36 miesięcy obejmuje kompleksowy pakiet serwisowy, ubezpieczenie pojazdów oraz sezonową wymianą opon. Poczta Polska skorzysta także z rządowego programu "Mój elektryk"; Arval koordynuje przygotowanie odpowiednich wniosków - dodano.

"Poczta Polska dąży do modernizacji swojej floty i stawia na elektromobilność. Spółka zdecydowała się na wynajem samochodów elektrycznych z powodu oszczędności, z troski o jakość powietrza, ograniczenie emisji CO2, zmniejszenia natężenia hałasu, ale również z chęci zapewnienia pracownikom bardziej komfortowych warunków pracy" - powiedział wiceprezes zarządu Poczty Polskiej Andrzej Bodziony, cytowany w informacji.

Wiceprezes zaznaczył, że działania "wpisują się w przyjęte w spółce kierunki rozwoju i wpłyną na dalszą popularyzację wykorzystania pojazdów niskoemisyjnych w transporcie drogowym".

"To drugi przetarg, który wygraliśmy i druga umowa, którą podpisaliśmy w ciągu ostatnich lat na auta elektryczne. (...) Dzięki tej umowie, która obejmuje również samochody zastępcze, Arval zagwarantuje klientowi pełną mobilność" - wskazała dyrektor Agnieszka Gołaszewska z Arval Service Lease Polska.

W maju firma Arval zrealizowała wydanie "dużej partii" z 83 samochodów elektrycznych zamówionych przez Krakowski Holding Komunalny - zaznaczono w informacji.

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

Spółka Arval Service Lease Polska należy do Grupy BNP Paribas i działa w branży najmu długoterminowego aut oraz zarządzania flotą samochodową (CFM). Firma zarządza na polskim rynku ponad 50 tys. samochodów.

