Poczta sprawdzi, czy płacisz abonament za radio w aucie. Szczególnie w służbowym

Listonosze Poczty Polskiej robią zdjęcia zaparkowanym na ulicy samochodom, które mają zamontowane radio, i sprawdzają, czy właściciel opłaca abonament RTV. "Wszystko odbywa się zgodnie z prawem" - argumentuje Poczta.

W lipcu serwis dostawczakiem.pl opisał sprawę z Rudy Śląskiej, gdzie pracownik Poczty miał sfotografować zaparkowane auto należące do firmy pana Adama. Auto było obrandowane i nietrudno było ustalić jego właściciela. Niedługo potem mężczyzna otrzymał pismo z Wydziału Abonamentu RTV Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, który poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego abonamentu RTV.

Abonament RTV za firmowe auta

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych mówi, że wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych. Właściciel firmy powinien zarejestrować w placówce Poczty Polskiej każdy pojedynczy odbiornik wykorzystywany w firmie, także te w samochodach służbowych.

Dowodem potwierdzającym zarejestrowanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego jest "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika", wydane przez pracownika placówki pocztowej.

Co z niedziałającym radiem?

Serwis dostawczakiem.pl postanowił więc dopytać rzecznika Poczty Polskiej o to, czy należy opłacać abonament za zepsute lub niepodłączone radio w pojeździe firmowym lub radio z odłączoną anteną (używane np. tylko do odsłuchu muzyki ze smartfona).

Ustawa zawiera domniemanie, że każdy kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny, korzysta z tego odbiornika, a co za tym idzie jest zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych. Należy wskazać, że nie jest to interpretacja Poczty Polskiej, lecz ustawodawcy. Kontrolerzy Spółki są zobowiązani do działania w granicach obowiązującego prawa. Regulacje te były przedmiotem kilkukrotnego badania przez Trybunał Konstytucyjny, który jednak nie uznał ich za niezgodne z Konstytucją RP - odpowiada rzecznik.

Zwraca też uwagę na to, że istnieje możliwość nieopłacania abonamentu za odbiorniki nieużywane. "W takiej sytuacji należy jednoznacznie udowodnić, że nie używa się posiadanego odbiornika do odbierania radia. Do czasu przeprowadzenia stosownego dowodu obowiązuje domniemanie wynikające z art. 2 ust. 2 (ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych)" - argumentuje.

