Poczta nie zajrzy do kopert. Rząd dementuje

Rząd nie ma w planach wprowadzenia żadnych nowych przepisów pozwalających na otwieranie korespondencji bez zgody obywatela – poinformowało w niedzielę wieczorem Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak przekazało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji, w mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych nowych i kontrowersyjnych uprawnień Poczty Polskiej.

"Rząd pracuje nad nowelizacją kolejnych przepisów ułatwiających walkę z panującą epidemią, w której wprowadza dodatkowe ułatwienia dla obywateli. Jednym z nich jest usługa hybrydowa, czyli skuteczna i bezpieczna alternatywa wizyt na pocztach" - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Przekazało, że polega to na przekształceniu tradycyjnego papierowego pisma w jego elektroniczną wersję i w takiej formie dostarczenie go adresatowi. "Warunkiem zastosowanie tej usługi jest zgoda adresata" – podkreślono w komunikacie. Dodano, że to oznacza, że operator pocztowy, jak dotąd, nie będzie miał prawa otwierania prywatnej korespondencji. "Propozycja przepisu jednoznacznie wskazuje, że doręczenie przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę" – zaznaczyło ministerstwo.

Nadmieniło też, że tego rodzaju usługi pocztowe są stosowane na całym świecie. I co ważne objęte są tajemnicą pocztową na każdym etapie - nadawania, skanowania i doręczenia.

Autorka: Aleksandra Kuźniar