Poczta Polska zwiększa limit wypłat gotówkowych w ramach usługi cashback

Klienci w placówkach pocztowych mogą już dokonywać wypłat gotówkowych do kwoty 1000 zł w ramach usługi cashback – poinformowała Poczta Polska.

/ Poczta Polska

Jak poinformowała Poczta Polska w poniedziałek, klienci w placówkach pocztowych mogą już dokonywać wypłat gotówkowych do kwoty 1000 zł w ramach cashbacku. Jest to usługa bankowa, dzięki której można wypłacać gotówkę podczas dokonywania zakupów kartą, co pozwala na wygodną i bezpieczną wypłatę środków pieniężnych np. w pobliskiej placówce pocztowej – przekazano.

Oznacza to – stwierdzono – że Poczta Polska oferuje w swoich placówkach maksymalną możliwą do wypłacenia kwotę w ramach usługi cash-back, tj. 1000 zł dla właścicieli kart MasterCard i 300 zł w przypadku posiadania karty Visa.

Zobacz także Polecane dla Ciebie: do 200 zł premii i korzystne kursy wymiany walut z kontem w Pekao

Wskazano, że korzystanie z usługi jest bardzo proste i wymaga jedynie zakomunikowania osobie obsługującej terminal płatniczy chęć pobrania gotówki oraz wskazania kwoty.

ra/ drag/