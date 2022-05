Poczta Polska znów będzie dostarczać przesyłki polecone bezpośrednio do adresata

/ Poczta Polska

Przywracamy tryb doręczania przesyłek poleconych bezpośrednio do adresata - poinformowała w poniedziałek Poczta Polska, powołując się na poprawę stanu epidemicznego w Polsce. Jak dodała spółka, zainteresowani klienci nadal mogą korzystać z bezpłatnej usługi "Polecony do skrzynki".

Jak napisano w komunikacie, od 16 maja br. Poczta Polska przywraca standardowy sposób doręczania wszystkich przesyłek listowych rejestrowanych.

Spółka przypomniała, że w związku z wybuchem epidemii i potrzebą wprowadzania bezpiecznych, bezkontaktowych procedur, ponad dwa lata temu została podjęta decyzja o doręczaniu listów poleconych w sposób bardziej bezpieczny; przesyłki listowe rejestrowane, które nie wymagały zwrotnego potwierdzenia odbioru, doręczano do skrzynki pocztowej. Zawieszono również obowiązek uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki.

"Poczta Polska dostosowuje się do oczekiwań klientów. W sytuacji epidemii preferowane były rozwiązania jak najbezpieczniejsze. Teraz chcemy ponownie zaoferować klientom tradycyjną formułę listu poleconego, doręczanego jak wcześniej do rąk adresata" – powiedział cytowany w komunikacie rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski. "Pozostawiamy możliwość skorzystania z opcji +polecony do skrzynki+, z uwagi na spore zainteresowanie i dużą liczbę pozytywnych opinii o tym rozwiązaniu" - dodał.

Poczta Polska zaznaczyła, że klienci, którzy chcą, aby przesyłki polecone nadal trafiały do ich skrzynek pocztowych, mogą skorzystać z bezpłatnej usługi "Polecony do skrzynki". O pozostawieniu przesyłki w skrzynce odbiorca zostanie poinformowany poprzez SMS albo e-mail na wskazany numer telefonu lub adres.

Aby korzystać z usługi "Polecony do skrzynki", należy wypełnić formularz w wersji elektronicznej na stronie Poczty Polskiej, a następnie potwierdzić go online profilem zaufanym albo złożyć wydrukowany we właściwej placówce pocztowej bądź przekazać go listonoszowi. Dodano, że jeśli ktoś korzystał z tej opcji przed epidemią, nadal będzie otrzymywać listy polecone w niezmienionej formule.

Usługa "Polecony do skrzynki" nie jest świadczona dla przesyłek z wymaganym zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz takich, które nie mieszczą się w skrzynce oddawczej. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ mk/