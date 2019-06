Poczta Polska zatrudni w wakacje 700 osób

Podczas wakacji Poczta Polska zatrudni nawet 700 osób - poinformowała we wtorek w komunikacie spółka. Wakacyjna oferta pracy dla Poczty dotyczy m.in. kilkunastu kurortów nadmorskich.

Jak podała spółka, "w tym roku w okresie wakacyjnym oferujemy pracę w Gryficach, Nowogardzie, Rewalu, Dąbkach, Mielnie, Sarbinowie, Międzywodziu, Świnoujściu, Goleniowie, Mierzynie k. Szczecina, Ustce, Rowach, Jastarni, Krynicy Morskiej oraz Sopocie, a także w Lisim Ogonie, Bydgoszczy, Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Katowicach, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie".

W komunikacie dodano, że oferta skierowana do osób, które w czasie wakacji chcą dorobić oraz dla tych, którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe. "Z uwagi na okres urlopowy zatrudnienie można znaleźć w sortowniach, na zapleczach placówek pocztowych przy załadunku i rozładunku przesyłek oraz przygotowywaniu ich do doręczania. Poczta Polska przyjmie do pracy również osoby, które chcą być listonoszami oraz kierowców z uprawnieniami do kierowania pojazdami do 3,5 t. oraz pow. 3,5 t." - czytamy.

"Wakacyjne oferty pracy realizowane są w ramach jednej z trzech kampanii rekrutacyjnych prowadzonych przez nas cykliczne, co rok, a ich efekty pokazują, że zainteresowanie pracą w Poczcie, szczególnie w ramach pracy sezonowej jest duże" - powiedziała, cytowana w komunikacie dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej Agnieszka Grzegorczyk. Dodała, że w zeszłorocznej kampanii wakacyjnej spółka zatrudniła 2,4 tys. osób.

Grzegorczyk podkreśliła, że spółka jest otwarta na zatrudnienie osób w różnym wieku z różnym stażem pracy. "Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z osobami, które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i z kandydatami posiadającymi już doświadczenie zawodowe lub osobami, które chciałyby podjąć dodatkowe zatrudnienie" - dodała.

autor: Longina Grzegórska-Szpyt