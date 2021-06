Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Nad morzem, na Mazurach, Wyspie Wolin oraz w Gdyni

fot. OleksSH / / Shutterstock

Poczta Polska wystawia na sprzedaż nieruchomości. Obiekty nie są aktualnie wykorzystywane biznesowo, ich lokalizacja może kusić potencjalnych nabywców. Parcele znajdują się m.in. nad Morzem Bałtyckim, na Mazurach, Wyspie Wolin, w Gdyni oraz w pobliżu Zalewu Szczecińskiego – informuje Poczta Polska.

Wystawione na sprzedaż budynki, po remontach "mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką" – podkreśla biuro prasowe Poczty Polskiej.

Nieruchomości nad morzem na sprzedaż

Łącznie Poczta Polska wystawia na sprzedaż osiem nieruchomości. Wszystkie parcele znajdują się w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach. Zlokalizowane są głównie na północy Polski:

w Starych Jabłonkach (województwo warmińsko-mazurskie),

(województwo warmińsko-mazurskie), w Sterławkach Wielkich (województwo warmińsko-mazurskie),

(województwo warmińsko-mazurskie), w Warpunach (województwo warmińsko-mazurskie),

(województwo warmińsko-mazurskie), w Nowym Warpnie (województwo zachodniopomorskie),

(województwo zachodniopomorskie), na Wyspie Wolin w miejscowości Kołczewo (województwo zachodniopomorskie),

w miejscowości Kołczewo (województwo zachodniopomorskie), w Dziwnowie (województwo zachodniopomorskie),

(województwo zachodniopomorskie), w Gdyni (województwo pomorskie).

Poczta Polska ma ofertę dla fanów nadmorskich miejscowości – nieruchomość w Dziwnowie. Parcela zlokalizowana jest w pierwszej linii zabudowy od rzeki Dziwna. W okolicy znajduje się Woliński Park Narodowy, port jachtowy, port rybacki, przystań pasażerska, szeroka plaża z wydmami oraz kąpielisko z certyfikatem „Błękitna Flaga”, Zalew Kamieński ze szkółką windsurfingu i kitesurfingu oraz pole golfowe w Wisełce. Łączna powierzchnia działki to 1274 m² wraz z budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni 660,40 m2 z użytkowym poddaszem.

Nieruchomość na Mazurach

Dwie działki na sprzedaż znajdują się w Starych Jabłonkach w województwie warmińsko-mazurskim. "Mają one łączną powierzchnię 3165 m2 i są usytuowane zaledwie 10 km od Ostródy. Obiekty znajdują się w pobliżu dwóch jezior – Małego Szeląga i Wielkiego Szeląga (w tzw. strefie ciszy). Nieruchomość zawiera murowany dom oraz cztery domki letniskowe po ok. 50 m2 każdy. Zostały wybudowane w 1988 roku i z tego powodu wymagają remontu. Stare Jabłonki to miejscowość na Pojezierzu Iławskim. Tutejsze tereny doskonale nadają się do pieszych wędrówek, jazdy na rowerze, nordic-walkingu, wędkarstwa, kajakarstwa, czy sportów wodnych. Dodatkowo miejscowość otoczona jest endemicznymi Lasami Taborskimi" – podaje Poczta Polska w komunikacie prasowym.

Również w województwie warmińsko-mazurskim na sprzedaż wystawiona została działka znajdująca się w Sterławkach Wielkich. Miejscowość położona jest 15 km od Giżycka, jednego z największych i najbardziej różnorodnych miast na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. "Działka ma powierzchnię 6411 m2. Usytuowano na niej budynek mieszkalny i gospodarczy" – informuje Poczta.

fot. / / Poczta Polska

Kolejna oferta dotyczy działka o powierzchni 1061 m2 z parterowym budynkiem z 1900 roku w Warpunach – miejscowości oddalonej o ok. 11 km od Mrągowa. "Na sprzedaż wystawiony jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 70,80 m2 na parterze budynku z częściowo użytkowym poddaszem. Działka leży nad jeziorem Warpuńskim (ok. 200 m), w otoczeniu łąk, lasów i pól uprawnych. W okolicy są liczne szlaki rowerowe oraz dobre warunki dla wędkarzy" – podaje operator.

Nieruchomości na sprzedaż koło Szczecina

W Nowym Warpnie (woj. zachodniopomorskie) na sprzedaż wystawiona została działka o łącznej powierzchni 3021 m2 z trzykondygnacyjnym, nadającym się do remontu budynkiem z 1905 roku, który znajduje się jednak pod ścisłą kontrolą konserwatorską. Miejscowość sąsiaduje z Zalewem Szczecińskim oraz z Puszczą Wkrzańską.

Jeśli poszukujecie nieruchomości w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych, zachęcamy do zapoznania się z ofertą @PocztaPolska. https://t.co/41CfiZ1i67 @BIPolska — PocztaPolska (@PocztaPolska) June 11, 2021

"Na sprzedaż jest także nieruchomość znajdująca się w woj. zachodniopomorskim na Wyspie Wolin w miejscowości Kołczewo. To działka o powierzchni 1601 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 286,6 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 21,6 m2. Nieruchomość usytuowana jest tuż nad jeziorem Kołczewo z pięknymi, szerokimi plażami w nieodległej Wisełce. W pobliżu jest Woliński Park Narodowy z najwyższym klifowym wzniesieniem polskiego wybrzeża Gosań, a także liczne szlaki rowerowe oraz prestiżowe pole golfowe. Nieruchomość doskonała dla prowadzania działalności turystycznej" – podaje Poczta Polska.

Wśród ofert Poczty Polskiej jest również parcela dla klientów biznesowych: "już 15 czerwca br. odbędzie się licytacja atrakcyjnej nieruchomości w Gdyni, przy placu Konstytucji 2, nieopodal Dworca PKP Gdynia Główna. Biurowiec Poczty Polskiej usytuowany jest wraz z działką w pobliżu dzielnicy Śródmieście". Łączna powierzchnia nieruchomości to ponad 0,93 hektara, w jej skład wchodzi ośmiokondygnacyjny biurowiec o powierzchni 10 410 m2 oraz wiata i trzy mniejsze budynki niemieszkalne znajdują się naprzeciw gmachu Sądu Rejonowego.

DF