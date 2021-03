Poczta Polska rezygnuje z opłat znaczkami pocztowymi

Poczta Polska

Już w maju nadawanie listów poleconych będzie łatwiejsze. Zamiast opłat w postaci naklejanych znaczków, klienci skorzystają z nowych nalepek z kodem kreskowym i literą R - informuje Poczta Polska.

Rozwiązanie to ułatwi nadawanie korespondencji, a co więcej – skróci czas obsługi klientów w placówkach pocztowych. Poczta Polska nadal będzie wydawać znaczki służące do opłat, ale tylko listów zwykłych. Będą one emitowane także jako filatelistyczne walory kolekcjonerskie.

Od 1 maja br. klienci indywidualni będą mogli korzystać z nowego rozwiązania, eliminującego znaczki pocztowe jako formę opłaty za nadanie listów poleconych w obrocie krajowym i zagranicznym. Zastąpią je nalepki z kodem kreskowym, które przy nadawaniu takiej korespondencji zostaną umieszczone na przesyłce w polu opłaty pocztowej.

Rozwiązanie to ujednolici sposób opłaty za wszystkie przesyłki rejestrowane, listy polecone nie będą miały naklejanych znaczków, analogicznie jak obecnie paczki, czy przesyłki kurierskie. Wystarczy, że klient wypełni potwierdzenie nadania i przekaże przesyłkę pracownikowi Poczty. Potwierdzenie wniesienia opłaty za list będzie nanoszone przez pracownika Poczty Polskiej na dedykowanej nalepce R. To nowoczesne rozwiązanie, stosowane przez wielu zagranicznych operatorów, m.in. Niemcy, Francję, Słowację, Belgię, Holandię, Hiszpanię, Szwajcarię czy Węgry, będzie wygodne dla klientów i proste w obsłudze dla pracowników placówek pocztowych.

Poczta Polska wprowadziła w maju ubiegłego roku zmiany do regulaminu świadczenia usług powszechnych, miały one obowiązywać od 1 lutego 2021 roku. Przewidziano zatem ośmiomiesięczny okres przejściowy między publikacją pierwszej informacji o planowanej zmianie, a terminem jej wprowadzenia. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów Poczta Polska wydłużyła termin wprowadzenia planowanej zmiany na 1 maja 2021r., w celu umożliwienia wykorzystania wcześniej zakupionych znaczków. Dzięki temu okres, w jakim klienci mogą wykorzystywać zapasy znaczków pocztowych został wydłużony o kolejne trzy miesiące. Klienci zakupione wcześniej znaczki po 1 maja br. będą mogli wykorzystać do opłacenia listów zwykłych i kartek pocztowych.

Zmiana w zakresie modyfikacji sposobu potwierdzania opłacenia listów poleconych w obrocie krajowym i zagranicznym nie dotyczy klientów, którzy mają zawartą z Pocztą Polską S.A. pisemną umowę. Także potwierdzenie opłacenia przesyłek poleconych krajowych i zagranicznych w postaci e-znaczka pozostaje bez zmian. Nie będzie jednak możliwości dokonania ewentualnej dopłaty w formie znaczków obiegowych. W przypadku gdy opłata za daną przesyłkę będzie niepełna (niższa niż wynika z cennika) klient powinien zakupić właściwy e-znaczek albo list polecony opłacić przy okienku pocztowym.

Znaczki pocztowe nadal będzie można wykorzystywać do opłacenia przesyłek listowych nierejestrowanych oraz do celów kolekcjonerskich. ​Poczta Polska wydaje zarówno znaczki obiegowe, w milionowych nakładach, jak też znaczki okolicznościowe, w nakładach mniejszych. Dzięki współpracy z artystami grafikami znaczki cieszą się dużym uznaniem kolekcjonerów w kraju i na świecie. Tworzone dla miłośników filatelistyki emisje przybierają często formę arkusza, czy bloku. Kolekcjonowanie znaczków pocztowych może być ciekawym hobby, ale przez filatelistów na świecie jest również traktowane jako lokata kapitału, bo nierzadko sprzedaż unikatowych kolekcji może przełożyć się na zyski finansowe.

źródło: Poczta Polska