Poczta Polska doręczy paczki także w soboty

Poczta Polska

W związku z rosnącą liczbą przesyłek kurierzy Poczty Polskiej rozpoczęli doręczanie przesyłek także w soboty. W okresie przedświątecznym liczba obsługiwanych tygodniowo paczek jest większa nawet o 50–70 proc. w porównaniu do zwykłego okresu - poinformowała spółka w komunikacie.



Kurierzy Poczty Polskiej już od 5 grudnia będą doręczać przesyłki w soboty w kilkunastu największych miastach Polski: Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W Warszawie już w listopadzie pocztowcy doręczali paczki w dodatkowy dzień tygodnia. Teraz czas na kolejne miasta.



– Zakupy w sklepach internetowych to w czasie epidemii rozwiązanie nie tylko wygodne, ale też bezpieczne. Poczta Polska daje do wyboru możliwość wysłania paczki kurierem na wskazany adres lub z dostawy do jednego z 13 tys. punktów odbioru. Jesteśmy przygotowani do obsługi rosnącej z tygodnia na tydzień liczby paczek i dostarczania klientom radości w postaci prezentów świątecznych – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.



Podobnie jak w ubiegłych latach spółka zachęca klientów, by nie odkładali świątecznych sprawunków na ostatnią chwilę, tak aby był czas na ich wysłanie przez e-sklep i dostarczenie do odbiorcy. W tym roku przesyłki doręcza 6300 kurierów oraz 25 tys. listonoszy.

Jednocześnie, by usprawnić obsługę paczek, Poczta Polska zorganizowała sezonową rekrutację pracowników. Zatrudnienie mogą znaleźć osoby, które chcą dorobić na święta lub szukają stałego miejsca pracy. Do tej pory spółka przyjęła do pracy ponad tysiąc sezonowych pracowników, którzy zasilają zespoły dużych sortowniach Poczty Polskiej w Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi. Największa grupa zasiliła sortownię stołeczną.



Coraz większą popularnością klientów Poczty Polskiej cieszy się możliwość odebrania przesyłki w punkcie odbioru. Klient sam decyduje, kiedy i gdzie zgłosi się po swoje zakupy. W całej Polsce Poczta Polska, wspólnie z partnerami (sklepy Żabka, stacje PKN Orlen, kioski i saloniki prasowe Ruch) udostępnia ponad 13 tys. takich miejsc oraz 200 automatów paczkowych zlokalizowanych w marketach Biedronka i placówkach pocztowych.