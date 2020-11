Poczta Polska będzie doręczać pulsoksymetry

Dworczyk: Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym powinien w środę osiągnąć zdolność operacyjną

Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym powinien w środę osiągnąć zdolność operacyjną; to kiedy ewentualnie pierwsi pacjenci do niego trafią, będą to decyzje lekarzy, m.in. ze szpitala MSWiA - mówił w środę szef KPRM Michał Dworczyk.