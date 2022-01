Ceny listów poszły w górę nawet o 125 proc.

fot. Gold Picture / / Shutterstock

Cena listu zwykłego ekonomicznego nierejestrowanego wzrosła o 125 proc. w ciągu niecałej dekady. W 2013 roku za znaczek na Poczcie Polskiej trzeba było zapłacić 1,60 zł. Natomiast w 2022 r. za tę samą usługę klienci zapłacą 3,60 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. Poczta Polska podniosła ceny listów. W 2022 r. za zwykły znaczek trzeba będzie zapłacić 3,60 zł, czyli o 30 groszy więcej niż w ubiegłym roku. W porównaniu rok do roku opłaty za przesyłkę nierejestrowaną ekonomiczną wzrosła o nieco ponad 9 proc. Natomiast jeżeli popatrzymy na podwyżki w skali ostatnich dziewięciu lat to okaże się, że cena znaczka za wysyłkę zwykłego listu o najmniejszym gabarycie wzrosła o 125 proc. z 1,60 zł do 3,60 zł pomiędzy 2013 a 2022 rokiem.

W tym samym przedziale czasowym opłata za wysyłkę przesyłki priorytetowej wzrosła o 91 proc. z 2,35 zł do 4,50 zł. Natomiast cena za przesyłkę poleconą jest wyższa o 71 proc. W 2013 roku kosztowała 3,80 zł a obecnie 6,50 zł. Z kolei za przesyłkę poleconą priorytetową trzeba zapłacić o 87 proc. więcej niż w 2013 r. – podaje portal Ciekaweliczby.pl.

ciekaweliczby.pl

Ceny przedstawione w tabeli powyżej dotyczą najmiejszych przesyłek o gabarycie A (do 2018 r.) oraz formacie S (od 2019 r.). W 2019 r. Poczta Polska zmieniła podział z gabarytów A i B na format S, M i L.

W ciągu ostatnich dziewięciu lat stopniowo rosły ceny przesyłek oferowanych przez Pocztę Polską. Największy przeskok cenowy widoczny jest z 2018 na 2019 rok. Kiedy to opłata za list zwykły nierejestrowany wzrosła z 2,60 zł do 3,30 zł. Zmienione ceny nie zostały podwyższone przez kolejne trzy lata aż do 2022 r.

DF