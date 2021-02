Kolejna akcja phishingowa. Fala fałszywych e-maili "od Poczty Polskiej"

fot. Kristi Blokhin / Shutterstock

Cyberprzestępcy znów podszywają się pod Pocztę Polską. Wysyłają fałszywe wiadomości e-mail z informacją o niedostarczeniu przesyłki oraz linkiem, pod którym rzekomo można sprawdzić inne opcje odbioru. Klikając w niego, można stracić pieniądze, ostrzega Poczta Polska.

Już dawno przekonaliśmy się, że dzień bez oszustwa jest dniem straconym. Tym razem na celowniku znalazły się osoby korzystające z usług Poczty Polskiej. Internetowi przestępcy wysyłają e-maile: "Brak powiadomienia o dostawie" – brzmi tytuł fałszywej wiadomości, która wysyłana jest z adresu test@a-m2.ru.

"Brak powiadomienia o dostawie"



W treści e-maila znajduje się link, kliknięcie w niego może spowodować utratę danych m.in. do logowania do bankowości internetowej. W konsekwencji oszuści są w stanie przejąć kontrolę nad kontem osobistym ofiary i wyczyścić je z pieniędzy.

"Prosimy zwrócić uwagę na wiadomości o podobnym temacie oraz treści, zawierające podejrzany link lub załącznik. Prosimy nie klikać w link oraz nie otwierać załącznika" – czytamy w komunikacie Poczty Polskiej. Operator przypomina, że prawidłowy adres strony Poczty Polskiej to: https://www.poczta-polska.pl, a adres do śledzenia przesyłek to: https://emonitoring.poczta-polska.pl.

Poczta Polska nie nalicza dodatkowych opłat

– W przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowości bądź niezgodności prosimy o zgłoszenie sprawy na policję i niezwłoczne poinformowanie nas na adres cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl. Pozwoli nam to na ostrzeżenie innych użytkowników sieci – mówi Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej.

Poczta Polska podkreśla również, że nie nalicza dodatkowych opłat za przetrzymywanie przesyłek, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki poczynionych działań przez klientów w wiadomościach rozpowszechnianych przez inne podmioty, w tym podmioty podszywające się pod Pocztę Polską.