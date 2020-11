Dostałeś wiadomość od Poczty Polskiej o konieczności potwierdzenia płatności na 13,99 zł? Uważaj to oszustwo

Maląg: W 2021 r. powstanie 6,2 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat

W przyszłym roku w ramach programu "Maluch plus" powstanie 6,2 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat. Samorządy otrzymają na ten cel ponad 167 mln zł – powiedziała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg.