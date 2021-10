Pociągiem do Chorwacji i Belgii. Regiojet poszerza swoje połączenia z Polski

fot. RegioJet / / Materiały prasowe

Czeski przewoźnik Regiojet otrzymał zielone światło od Urzędu Transportu Kolejowego na realizację połączenia z Warszawy do belgijskiego miasta Ostrenda. Trasa miałaby przechodzić przez Berlin, Amsterdam i Brukselę. Dodatkowo w trakcie zatwierdzania jest również połączenie z Krakowa do Chorwacji.

Przyszłoroczny sezon letni przyniesie ze sobą nowe kierunki na spędzenie urlopu. Czeski przewoźnik kolejowy Regiojet otrzymał pozwolenie od UTK na utworzenie połączenia z Warszawy do Ostrendy. Pociąg miałby zatrzymywać się również w Berlinie, Amsterdamie i Brukseli, a cała podróż zamknęłaby się w 18 godzinach. Pozwolenie od urzędu jest ważne przez 5 lat – od grudnia 2021 r. do końca 2026 r., lecz przewoźnik zapowiedział start w okolicach połowy 2022 r.

Zgodnie z decyzją UTK Regiojet ma zagwarantować codziennie po jednym pociągu na trasę z Polski do Belgii i z powrotem. Warty odnotowania jest również szczegół, że pociąg z Warszawy do Ostrendy na polskich przystankach byłby tylko dla osób wsiadających, a pociąg powrotny z Belgii do Polski tylko dla osób wysiadających. W ten sposób UTK zabezpieczyło przed próbą konkurencji cenowej w stosunku do PKP Intercity.

Dokładny rozkład jazdy: Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Łowicz Główny, Kutno, Konin, Września, Poznań Główny, Świebodzin, Rzepin, Frankfurt nad Odrą, Berlin, Hanower, Amesterdam Centraal, Amsterdam Schipol, Den Haag, Rotterdam Centraal, Roosendaal, Antwerpia, Bruksela, Brugia, Ostenda.

Z Krakowa do Chorwacji

Jak donosi czeski portal zdopravy.cz Regiojet planuje również utworzenie trasy z Krakowa do Rijeku oraz Splitu. Cały proces miałby być już w trakcie formalizacji w UTK, a sam przewoźnik wstępnie udostępnił informacje, jak miałby wyglądać rozkład jazdy.

Trasa miałaby wystartować w czerwcu 2022 r. i realizowana by była 3 razy w tygodniu. Czas podróży wyniósłby 20 godzin. Przewoźnik nie podał jeszcze cen biletów nowych tras, ale jak donosi dziennikzachodni.pl cena biletu z Krakowa do Chorwacji mogłaby wynieść ok. 360 zł dla osoby dorosłej.

Wstępny rozkład jazdy: Kraków, Katowice, Tychy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Ostrawa, Prerov, Otrokowice, Wiedeń, Zagrzeb, Ogulin – w tej miejscowości skład miałby się rozłączyć na dwie części i jeden skierowałby się w stronę Rijeku, drugi do Splitu.