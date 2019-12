Pociągi stoją, bo brakuje tysięcy maszynistów

Brakuje tysięcy maszynistów. Przez wyśrubowane przepisy do zawodu trudno się dostać, a drogie pociągi jeżdżą za wolno - informuje Gazeta Wyborcza we wtorkowym artykule "Pociąg stoi, bo czeka na maszynistów".

Gazeta przytacza dane z raportu na ten temat, według którego już dziś potrzeba 1,7-2 tys. maszynistów niż jest (ok. 16 tys.), w 2025 r. może to by niedobór na poziomie 6 tys. osób, w zależności od rozwoju ruchu kolejowego - alarmuje GW.

PKP Intercity, która zatrudnia 1,4 tys. maszynistów od kilku lat sama rekrutuje po 200 osób, a wielu z nich sama szkoli, przez co nie odczuwa dotkliwie tego problemu - podała GW.

Według Gazety jednym z problemów są bariery dojścia do zawodu, np. wymagania zdrowotne. Jako przykład podaje wzrok - kandydat nie może nosić okularów, ale już pracując jako maszynista - może. Długo trwa też szkolenie - dwa lata, choć za granicą jest trzy razy krótsze. Dopiero od niedawna do zawodu dopuszczane są też kobiety - wylicza problemy GW.(PAP)

Źródło: PAP

ago/aszw/