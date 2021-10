Pobyt w warszawskiej izbie wytrzeźwień będzie droższy

fot. diy13 / / Shutterstock

Rada m.st. Warszawy przyjęła w czwartek uchwałę w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Pobyt w izbie wytrzeźwień w stolicy będzie droższy. Stawkę dostosowano do kwoty rekomendowanej przez resort zdrowia.

W uzasadnieniu uchwały poinformowano, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 29 stycznia 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce policji wynosi 326,87 zł.

"Natomiast ustalona na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych wysokość opłaty za pobyt w Dziale Izba Wytrzeźwień w wynosi 316 zł" - przypomniano.

Dlatego też w projekcie uchwały dotyczącej osób doprowadzonych do wytrzeźwienia do Działu Izba Wytrzeźwień, przyjęto kwotę wynikającą z ogłoszonej przez Ministra Zdrowia maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień - 326,00 zł.

Z kolei koszt pobytu osoby przyjętej do Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych będzie wynosić 400 zł i 450 zł za dobę w zależności od standardu pokoju (pokój 1-osobowy lub pokój 2-osobowy).

Ponadto w zależności od ilości dni pobytu (maksymalnie do 7 dni) koszt dobowy będzie malał (proporcjonalnie do dłuższego pobytu) do poziomu 310 zł (pokój 1 - osobowy) i 248 zł (pokój 2 - osobowy).(PAP)

autorka: Natalia Kamińska

