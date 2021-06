Po złagodzeniu obostrzeń w Holandii rośnie liczba włamań do domów

/

Po złagodzeniu obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 rośnie liczba włamań do domów w Niderlandach. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy jest ich więcej o ponad jedną trzecią.

Po miesiącach spadków włamań do mieszkań w Holandii ponownie wzrasta ich liczba. Dziennik „De Telegraaf” informuje o spektakularnym wzroście kradzieży.

Od czasu poluzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią liczba włamań wzrosła o 36 proc. i to w niecałe dwa miesiące. Podczas gdy w okresie 12-18 kwietnia było ich 258, to w ostatnim dniu maja i w pierwszych sześciu dniach czerwca liczba ta wzrosła do 351.

„Jeśli trend się utrzyma, powoli będziemy zbliżać się do statystyk sprzed pandemii” - mówi Sybren van der Velden z komendy policji w Hadze.

Według Van der Velden przyczyną wzrostu jest zniesienie godziny policyjnej oraz powrót do pracy w biurach.

Andrzej Pawluszek (PAP)

apa/ tebe/