Lusztyn [mBank]: Po wyroku TSUE banki w II kw. pokażą trochę wyższe odpisy na ryzyko prawne

Rezerwy banków będące długoterminową konsekwencją wyroku TSUE będą rozłożone w czasie, chociaż w II kw. można oczekiwać trochę wyższych odpisów na ryzyko prawne - ocenia wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem mBanku Marek Lusztyn. Jego zdaniem, wyrok nie zamyka bankom drogi dochodzenia ekonomicznej wartości kapitału w czasie.

/ mBank

"Należy się spodziewać, że rezerwy banków będące długoterminową konsekwencją wyroku TSUE będą rozłożone w czasie, chociaż w II kwartale można oczekiwać trochę wyższych odpisów na ryzyko prawne. Następowało będzie dostosowywanie kalibracji modeli w czasie" - powiedział PAP Biznes Lusztyn.

"Proces ten będzie zależał od indywidualnych założeń modelowych w bankach, od realizacji procesu ugodowego i od sytuacji dotyczącej spraw spornych" - dodał.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, dotyczący kwestii rekompensaty dla banków za kapitał postawiony do dyspozycji klienta w ramach umowy kredytu mieszkaniowego, która to umowa została unieważniona. TSUE orzekł, że banki nie mogą żądać wynagrodzenia za kapitał, za to takiego wynagrodzenia mogą żądać klienci.

"Wyrok z 15 czerwca co prawda zamyka bankom możliwość dochodzenia tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez klienta, ale zdaniem sektora, nie jest to jeszcze całkowite zamknięcie wszystkich ścieżek dla zrównania stosunków ekonomicznych wynikających z unieważnienia kredytu" - powiedział Lusztyn.

"Naszym zdaniem, wyrok TSUE nie zamyka bankom drogi dochodzenia ekonomicznej wartości kapitału w czasie. Konieczność kontrpozwów przez sektor bankowy w przypadku unieważnienia umowy cały czas istnieje" - dodał.

Według wcześniejszych informacji, prawie wszyscy aktywni kredytobiorcy mBanku otrzymali propozycje ugody. Pod koniec kwietnia bank informował, że łączna liczba ugód zawartych przez mBank ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych w CHF wynosi 5.050.

"Po wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych mBank na razie nie obserwuje spadku zainteresowania klientów zawieraniem ugód z bankiem i aktywnie do nich zachęca" - powiedział Lusztyn.

Lusztyn podał, że zgodnie z tym, o czym mBank informował wcześniej w sprawozdaniu finansowym, przy szacowaniu kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w CHF bank uwzględniał prawdopodobieństwo odzyskania kosztu kapitału na poziomie 70 proc.

Podejście banków w tym zakresie było różne. Według wcześniejszych informacji, PKO BP w modelu rezerw na ryzyko prawne zakładał 30 proc. prawdopodobieństwo odzyskania kosztu kapitału, z kolei BNP Paribas BP podawał, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału dla banku nie było parametrem stosowanym w modelu rezerw.

W ubiegłym tygodniu Bank Millennium podał, że szacuje rezerwę na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w II kwartale 2023 roku na 680 mln zł. Bank podał, że szacunki uwzględniają rozstrzygnięcie TSUE i w rezultacie eliminację prawdopodobieństwa otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego przez bank kapitału w metodologii tworzenia rezerw na ryzyko prawne.

