Po raz pierwszy prywatny statek kosmiczny leci na Księżyc

Lądownik księżycowy Odyseusz firmy Intuitive Machines z Houston został wystrzelony z Florydy w czwartek nad ranem. To pierwsza próba wysłania na Księżyc prywatnego statku kosmicznego i pierwsza od półwiecza próba amerykańskiego lądowania na Srebrnym Globie.

Odyseusz, wyniesiony przez rakietę Falcon 9 firmy SpaceX, zabrał sześć ładunków NASA, zawierających instrumenty zaprojektowane do gromadzenia danych o środowisku Księżyca.

Lądownik ma dotrzeć do celu po około tygodniowym locie, w trakcie którego pokona 370 tys. kilometrów. Planuje się, że wyląduje 22 lutego w pobliżu południowego bieguna Księżyca.

Jeśli lot się powiedzie, będzie to pierwsze kontrolowane zejście amerykańskiego statku kosmicznego na powierzchnię Księżyca od czasu ostatniej załogowej misji Apollo w 1972 r., a także pierwsze dokonane przez prywatną firmę.

