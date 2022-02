Kredyty we frankach. Santander nie zdecydował ws. przystąpienia do programu ugód

fot. Wara1982 / / Shutterstock

Santander Bank Polska nie zdecydował w sprawie przystąpienia do programu ugód dotyczących kredytów CHF. Ostatnie podwyżki rynkowych stóp procentowych w Polsce powodują, że konwersja tych kredytów staje się mniej atrakcyjna dla części klientów - poinformował w środę prezes banku Michał Gajewski.

"Nadal trwają prace, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, testujmy rozwiązania i rozmawiamy z naszymi klientami. Testujemy zarówno rozwiązania, które zostały zaprezentowane przez Przewodniczącego KNF, jak i nasze rozwiązania ugodowe. Jesteśmy jeszcze przed ostateczną decyzją dotyczącą przystąpienia do szerszej skali" - powiedział Gajewski.

"Niewątpliwe ostatnie ruchy na stopach procentowych spowodowały, że konwersja na złotego powoduje zwiększenie raty kredytu hipotecznego w złotych i część klientów ma refleksje, czy rzeczywiście jest to dla nich dobre rozwiązanie" - dodał.

Podał, że bank testuje rozwiązania, które powodują, że rata takiego kredytu nie będzie wyższa, czyli ewentualne wydłużenie okresu kredytowania.

"Niewątpliwie trochę to komplikuje chęć klientów do konwersji na złotego i to widzimy w naszych rozmowach, które prowadzimy z klientami" - powiedział Gajewski.

"Przy wzroście stóp procentowych konwersja staje się mniej atrakcyjna dla części klientów (...)" - dodał.

Podał, że liczy, że linia orzecznicza sądów sprawie kredytów CHF się zmieni.

Bank podał w środę, że najsilniejszy wpływ na wyniki grupy za 2021 r. miała kształtująca się linia orzecznicza w sprawach związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, która coraz bardziej motywowała kredytobiorców do sądowego rozstrzygania kwestii spornych.

Napływ nowych spraw sądowych oraz zmiana szacunków prawdopodobieństwa rozstrzygnięć negatywnych spowodowały zwiększenie rezerw na sprawy sporne i inne aktywa oraz ryzyko prawne o 989,3 mln zł rdr do do 1,47 mld zł.

W 2021 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wyniósł 1,11 mld zł, czyli wzrósł 7 proc. rdr.

Między październikiem a grudniem 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła referencyjną stopę procentową łącznie o 165 pb, do 1,75 proc. Na początku stycznia, po kolejnej podwyżce o 50 pb, referencyjna stopa procentowa znalazła się na poziomie 2,25 proc.

