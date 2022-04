Po pandemii młodym na rynku pracy jest ciężej. Rząd ma pomysł

/ Pexels

Prawie połowa młodych ludzi twierdzi, że pandemia negatywnie wpłynęła na ich szanse na rynku pracy - wynika z ubiegłorocznego badania PwC. Z kolei 18,4 proc. dostrzega jej pozytywny wpływ. COVID-19 z pewnością przyspieszył transformację cyfrową zarówno firm, jak i samych pracowników. A to stawia przed nimi szereg wyzwań związanych m.in. z nabywaniem cyfrowych kompetencji.



- Ogłosiliśmy właśnie program Kariera Jutra współfinansowany ze środków europejskich. To 13 mln zł na staże, z których będzie mogło skorzystać 1,2 tys. młodych ludzi - mówi agencji Newseria Biznes Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. - Wszyscy wiemy, że aby znaleźć dziś dobrą pracę, trzeba mieć pewne doświadczenie. Jednym z celów tego programu jest właśnie to, aby młodzi ludzie mogli, wykorzystując środki europejskie, korzystać z najnowszych rozwiązań w poszukiwaniu pracy, ale także, aby mogli się uczyć, szkolić i nabierać doświadczenia w firmach, które oferują takie możliwości.

Z ubiegłorocznego raportu firmy doradczej PwC („Młodzi Polacy na rynku pracy 2021”) wynika, że zdaniem 48,8 proc. studentów i absolwentów wyższych uczelni ich możliwości na rynku pracy uległy pogorszeniu w związku z pandemią. Dlatego - jak wskazują eksperci - aktywizacja zawodowa młodych osób w dalszym ciągu pozostaje w Polsce wyzwaniem. Istotna jest także kwestia wyposażenia ich w odpowiednie umiejętności cyfrowe. Na ten aspekt duży nacisk stawiają także programy realizowane ze środków unijnych.

- Mamy w Polsce 2 mln młodych osób, które już skorzystały ze środków europejskich i które dzięki temu poszukiwały nowej pracy, wykształciły się, przebranżowiły czy doprowadziły do tego, że w tej chwili funkcjonują jako pełnowartościowi pracownicy - mówi Grzegorz Puda. - Trzeba też pamiętać, że te środki są skierowane do osób, którym bardzo często tej pomocy brakuje, z trudnych środowisk, terenów wiejskich, czy do osób z niepełnosprawnościami. Są więc bardzo poszukiwane przez młodych ludzi po to, by je wykorzystać właśnie w obszarze samorozwoju i kształtowania swojej przyszłości.

Badanie PwC wskazuje, że blisko 28 proc. młodych szuka na rynku pracy stażu w niepełnym wymiarze godzin, aby móc połączyć go ze studiami. Kolejne 8 proc. najchętniej podjęłoby staż w pełnym wymiarze. Części z nich takie możliwości stworzy Kariera Jutra - największy w Polsce, bezpłatny program szkoleniowo-stażowy z obszaru kompetencji cyfrowych, który jest wspólną inicjatywą sektora publicznego, prywatnego, naukowego i biznesowego. W projekcie, który właśnie wystartował, uczestniczą NASK - Państwowy Instytut Badawczy, warszawska Szkoła Główna Handlowa, Google Polska, Centrum GovTech oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach tej współpracy 8 tys. młodych osób do 30. roku życia otrzyma możliwość ukończenia szkoleń przygotowanych przez ekspertów marketingu internetowego. Projekt Umiejętności Jutra pomoże im rozwijać karierę związaną właśnie z tą perspektywiczną branżą. Szkolenia potrwają od kwietnia do lipca i będą się skupiały na praktycznych umiejętnościach. Następnie 1,2 tys. wybranych uczestników szkoleń przygotowanych przez Google i SGH otrzyma ofertę płatnego stażu w polskich MŚP, gdzie będą mieli szansę wdrażania narzędzi cyfrowych w celu zwiększania ich obecności online. Dzięki programowi stażowemu zyskają szansę na rozwój nabytych kompetencji i dalszy rozwój kariery. Z kolei przedsiębiorstwa zyskają profesjonalną pomoc w transformacji cyfrowej.

- Chcemy dać młodym ludziom takie możliwości, aby zostawali w Polsce, nie wyjeżdżali i nie szukali możliwości rozwoju w innych krajach, bo Polska naprawdę te możliwości daje - mówi minister.

Program jest skierowany do młodych Polaków, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Preferencyjny dostęp do staży będą miały m.in. osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące w mniejszych ośrodkach miejskich i na wsiach, a także osoby, które straciły zatrudnienie w czasie pandemii. Projekt będzie również w pełni otwarty dla młodych ludzi z Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed toczącą się wojną. Dzięki specjalnie przygotowanej ścieżce w języku ukraińskim będą mogli oni zdobyć nowy zawód.

Kariera Jutra będzie możliwa dzięki dofinansowaniu w kwocie 13 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jak wskazuje MFiPR, podobne inicjatywy były już finansowane ze środków EFS we Włoszech i Grecji, gdzie cieszyły się dużą popularnością.

- Z pewnością będziemy kładli duży nacisk na dalszy rozwój osób chcących się rozwijać, ale również na to, aby tym osobom, które korzystają z funduszy europejskich, umożliwić pozyskanie środków finansowych i wsparcia na samorozwój, funkcjonowanie na rynku pracy. Trzeba też pamiętać, że nowa perspektywa finansowa jeszcze się nie rozpoczęła, cały czas prowadzimy rozmowy i myślę, że te środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które były dotychczas wykorzystywane, będą również brane pod uwagę i będą mogły procentować w przyszłości - mówi Grzegorz Puda.