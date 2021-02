Po ogłoszeniu planu wyjścia z lockdownu, wracają brytyjskie festiwale muzyczne

fot. Lukasz Dejnarowicz / FORUM

Tegoroczne edycje muzycznych festiwali w Reading i Leeds odbędą się - poinformowali w środę ich organizatorzy. To pierwsze festiwale, które ogłosiły powrót po przedstawieniu w poniedziałek przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona planu wyjścia z lockdownu.

"Reading i Leeds 2021. Po ostatnim oświadczeniu rządu nie możemy się doczekać powrotu na pola tego lata. RUSZAMY" - napisali na Twitterze organizatorzy obu bliźniaczych festiwali, które odbywają się w ostatni weekend sierpnia. W tym roku wypada on 27-29 sierpnia, a gwiazdami obu imprez będą Liam Gallagher, Queens of the Stone Age, Stormzy, Catfish and the Bottlemen, Post Malone i Disclosure.

Na razie organizatorzy nie przedstawili dokładnego planu festiwali ani nie poinformowali, czy będą obowiązywać podczas nich jakieś wymogi dotyczące dystansu społecznego. W 2019 r., podczas poprzedniej edycji, w Reading - starszym i nieco większym z tych dwóch festiwali - odnotowano rekordową liczbę 105 tys. uczestników.

W poniedziałek premier Johnson ogłosił czteroetapowy plan wychodzenia z lockdownu w Anglii. W trzecim etapie, nie wcześniej niż 17 maja, może nastąpić powrót koncertów czy imprez sportowych z ograniczonym udziałem publiczności, zaś w czwartym - od 21 czerwca możliwe jest zniesienie wszystkich restrykcji. Szef brytyjskiego rządu zastrzegł jednak, że są to najwcześniejsze możliwe daty i jeśli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać, mogą zostać przesunięte na później.

Miesiąc temu organizatorzy Glastonbury, najbardziej znanego w Wielkiej Brytanii i największego w Europie festiwalu muzycznego, poinformowali, że z powodu epidemii zaplanowana wstępnie na 23-27 czerwca impreza po raz drugi z rzędu się nie odbędzie. Na razie decyzji nie ogłosili organizatorzy dwóch festiwali, które według planów powinny się odbyć przed 21 czerwca - na wyspie Wight i w Donnington Park.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ mal/