Po cyberataku na CD Projekt część danych wyciekła do sieci

Po lutowym cyberataku na CD Projekt wewnętrzne dane spółki, w tym informacje kadrowe i finansowe dotyczące pracowników i kontrahentów związanych z produkcją gry CyberPunk 2077, pojawiły się w internecie - poinformował CD Projekt w komunikacie prasowym.

CD Projekt ostrzegł też, że dane krążące w internecie mogą być zmanipulowane.

CD Projkt poinformował ponadto, że pracuje z dużą grupą eksperów i kancelarii prawnych, a także z polską policją nad rozwiązaniem problemu i zagwarantowaniem prywatności swoim pracownikom. Spółka skontaktowała się też z Interpolem i Europolem.

Na początku lutego 2021 roku CD Projekt podał, że jego wewnętrzna sieć CD została zaatakowana przez nieznanych sprawców, skradziono część danych i zażądano okupu.

Nieznani sprawcy uzyskali dostęp do sieci, zabrali część danych należących do grupy CD Projekt i pozostawili notatkę z żądaniem okupu. Firma zapowiedziała, że nie zamierza kontaktować się z przestępcami i prowadzi działania ograniczające konsekwencje ewentualnego upublicznienia danych (m.in. kontaktując się z podmiotami, które mogą być dotknięte przez to zdarzenie).

Spółka podała wtedy, że zgodnie z jej obecną wiedzą, skradzione dane nie zawierają prywatnych informacji o graczach oraz osób korzystających z usług świadczonych przez grupę. (PAP Biznes)

