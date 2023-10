Po kontroli KAS spółka wpłaciła do budżetu państwa ponad 10 mln zł podatku

Były prezes Formuły 1 przyznał się do oszustwa. Musi oddać ponad 650 mln funtów Bernie Ecclestone to bardzo znana postać ze świata Formuły 1. Był jej prezesem od końca lat 70. XX wieku do stycznia 2017 roku. "BBC" poinformowało, że sąd uznał 92-latka za winnego zarzucanych mu czynów.