Po aferze KNF odsetek pozytywnych ocen dla NBP spadł o 13 pkt proc.

Po tzw. aferze KNF odsetek pozytywnych ocen dla NBP spadł o 13 pkt proc. i wynosi 42 proc. - wynika z grudniowego badania CBOS. Odsetek negatywnych ocen wzrósł z kolei o 14 pkt. proc. do 21 proc. Z badania CBOS wynika też, że 41 proc. Polaków źle ocenia działalność KNF, a 19 proc. ocenia ją dobrze.

"Od poprzedniego pomiaru we wrześniu zauważalnie pogorszyły się na ogół względnie stabilne notowania Narodowego Banku Polskiego. Obecnie ponad dwie piąte badanych (42 proc., od września spadek o 13 punktów procentowych) pozytywnie ocenia działalność tej instytucji, a dwukrotnie mniejsza grupa (21 proc., wzrost o 14 punktów) wyraża o niej negatywną opinię" - napisano w komentarzu.

"Ostatni raz podobne pogorszenie zarejestrowaliśmy w lipcu 2014 roku, co było spowodowane publikacją pierwszych nagrań z tzw. afery podsłuchowej, na których zarejestrowana była rozmowa ówczesnego prezesa NBP. Tym razem pogorszenie notowań jest prawdopodobnie związane z tzw. aferą KNF" - dodano.

Oceny NBP od marca 2013 roku III'13 IX'13 III'14 VII'14 IX'14 III'15 IX'15 III'16 IX'16 III '17 IX '17 III '18 IX '18 XII '18 Dobra 50 52 59 43 58 53 56 56 54 53 57 55 55 42 Zła 15 13 13 17 14 15 13 10 12 9 6 7 7 21 Trudno powiedzieć 35 35 28 40 28 32 31 34 34 38 37 38 38 37

CBOS w grudniu 2018 r. zmierzył też oceny działalności Komisji Nadzoru Finansowego.

"Notowania Komisji Nadzoru Finansowego są znacznie gorsze niż były wcześniej. Od poprzedniego pomiaru w kwietniu 2016 roku ubyło (spadek o 7 punktów procentowych, do 19 proc.) osób pozytywnie oceniających funkcjonowanie tej instytucji, a przy tym wyraźnie zwiększyła się (o 22 punkty, do 41 proc.) grupa wyrażających opinię negatywną. Ogólnie rzecz biorąc, więcej badanych niż wcześniej ma wyrobione zdanie o pracy KNF" - napisano w komentarzu do badania.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (343) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 listopada – 9 grudnia 2018 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP Biznes)

