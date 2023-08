Po 7 tygodniach rajdu ceny ropy spadają

Baryłka ropy Brent staniała w piątek rano do 86,27 dol. Ropa Brent w piątek ok. godz. 8.25 taniała o 0,15 proc., do 86,27 dol. za baryłkę, a notowania amerykańskiej odmiany WTI na giełdzie w Nowym Jorku zniżkowały o 0,04 proc., do 82,79 dol. za baryłkę.