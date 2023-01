iPhone'y tańsze o kilkaset złotych. Operator komórkowy obniżył ceny tych modeli

Operator telefonii komórkowej Plus przygotował nową ofertę promocyjną. Teraz wybrane modele iPhone’ów można kupić taniej w sprzedaży ratalnej.



/ Apple

Jak poinformował operator, z promocji mogą skorzystać zarówno dotychczasowi, jak i nowi klienci, a także ci, którzy zdecydują się na abonament głosowy w Plusie. Niższe ceny dotyczą modeli:



iPhone 13 mini 128GB zapłacą 499 złotych na start i 24 raty po 144,42 zł/mies. – łącznie 3965,08 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 4290,28 zł),

iPhone 13 128GB zapłacą 799 złotych na start i 24 raty po 150,75 zł/mies. – łącznie 4417 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 4743,64 zł),

iPhone 13 256GB zapłacą 499 złotych na start i 24 raty po 198,04 zł/mies. – łącznie 5251,96 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 5577,64 zł),

iPhone 13 512GB zapłacą 599 złotych na start i 24 raty po 251,92 zł/mies. – łącznie 6645,08 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 6971,00 zł),

iPhone 14 128GB zapłacą 499 złotych na start i 24 raty po 198,04 zł/mies. – łącznie 5251,96 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 5577,88 zł),

iPhone 14 256GB zapłacą 599 złotych na start i 24 raty po 225,13 zł/mies. – łącznie 6002,12 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 6327,80 zł),

iPhone 14 Plus 128GB zapłacą 599 złotych na start i 24 raty po 225,13 zł/mies. – łącznie 6002,12 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 6327,80 zł),

iPhone 14 Plus 256GB zapłacą 699 złotych na start i 24 raty po 252,21 zł/mies. – łącznie 6752,04 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 7077,96 zł).

Tańszy abonament

Klienci mogą też skorzystać z tańszych usług abonamentowych. Osoby decydujące się na abonament głosowy za minimum 55 zł miesięcznie będą miały do dyspozycji podwojoną paczkę gigabajtów z dostępem do sieci 5G oraz subskrypcję Disney+ nawet do dwóch lat w prezencie. Do tego można dokupić także abonament dla bliskiej osoby za 1 zł miesięcznie nawet przez 15 miesięcy.

Katarzyna Wiązkowska