Płótno Claude Moneta zostanie sprzedane na aukcji. Pierwszy raz od dekad

Zuchwała kradzież w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Prokuratura wszczęła śledztwo Do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w dniu dzisiejszym wpłynęły materiały przekazane z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w sprawie kradzieży woluminów, do jakiej doszło w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W czwartek, 2 listopada zostało wszczęte śledztwo w sprawie o kradzież mienia znacznej wartości, zagrożony karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.