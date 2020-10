Płoną zbocza Kilimandżaro, setki osób walczą z żywiołem

W Tanzanii setki strażaków, studentów i mieszkańców walczą z pożarem, który wybuchł w niedzielę na zboczach Kilimandżaro, najwyższego szczytu Afryki - poinformowała dyrekcja parków narodowych tego kraju (TANAP).

Pożar zaczął się w rejonie Whona, który stanowi bazę dla wspinających się na szczyty Kilimandżaro. Silne wiatry w niedzielę pomogły rozniecić ogień, w poniedziałek pogoda się uspokoiła, ale do końca dnia nie udało się opanować pożaru - relacjonują lokalne media.

Na wysokości ok. 2700 m n.p.m. spłonęło kilkanaście hektarów wrzosowisk. W pożarze nikt nie ucierpiał, ogień nie wyrządził też strat materialnych.

Apparently, Mount Kilimanjaro is still on fire from last night. pic.twitter.com/vIRjUFV8Dn