Pożar zakładów Cersanitu opanowany. Trwa dogaszanie

Miał być zysk z inwestycji, oszuści ukradli blisko 300 tys. zł

285 tys. zł stracił mieszkaniec powiatu grajewskiego (Podlaskie), licząc na zysk z inwestycji przez internet. Fałszywy konsultant namówił go do przelania w kilku ratach ponad 250 tys. zł na konta oszustów, do tego - poprzez aplikację do zdalnej obsługi - wypłacili oni z konta niedoszłego inwestora kolejne pieniądze i zaciągnęli kredyt.