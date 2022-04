Płoną rosyjskie magazyny ropy w Biełgorodzie niedaleko granicy z Ukrainą

W magazynie ropy w Biełgorodzie w Rosji niedaleko granicy z Ukrainą wybuchł pożar. Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow oskarża o jego spowodowanie ukraińskie wojska, jednak strona ukraińska nie potwierdza swojego udziału, o czym pisze portal Ukrainska Prawda.

Gładkow twierdzi, że pożar został spowodowany nalotem dwóch śmigłowców wojsk ukraińskich, które przedostały się na terytorium Rosji.

"Pojawił się film przedstawiający eksplozję w składzie ropy naftowej w Biełgorodzie w Rosji. Nagranie pokazuje najpierw kilka błysków, po których następuje eksplozja" - napisano na Twitterze Ukrainskiej Prawdy.

Pożar opisuje także Interfax-Ukraina i Ukrinform. Portal Nexta zamieścił na Twitterze inne nagranie ze zdarzenia.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz