Player.pl podnosi cenę pakietu

Player.pl podniósł cenę standardowego pakietu bez reklam o 20 proc. Opłata na platformie streamingowej wzrosła do 18 zł za miesiąc. Wcześniej kosztowała 15 zł.

Użytkownicy platformy Player.pl zapłacą więcej za dostęp do materiałów bez reklam. Serwis podwyższa opłatę z 15 zł do 18 zł za miesiąc. Taniej wychodzi zakup pakietu standardowego bez reklam na okres 12 miesięcy (płatny jednorazowo z góry). Taka opcja to koszt rzędu 119 zł. W przeliczeniu na miesiąc wychodzi około 9,92 zł.

W pakiecie za 18 zł na 30 dni użytkownicy mogą oglądać materiały bez reklam, chociaż Player.pl zastrzega, że jest możliwość, że pojawią się przekazy autopromocyjne.

Dodatkowo platforma zachęca następującą ofertą:

pobieranie i oglądanie wybranych tytułów offline,

wybrane programy w jakości 4K/UHD,

najlepsze seriale i programy,

kolekcja uznanych seriali Player Original,

ekskluzywna kolekcja Discovery+,

bogata biblioteka wyjątkowych filmów.

Pozostałe pakiety na platformie streamingowej Player.pl pozostały bez zmian. Najtańsza opcja, czyli dostęp do materiałów z reklamami, to 8 zł. Z kolei za Player bez reklam z kanałami tv to koszt rzędu 30 zł za miesiąc. Więcej (45 zł miesięcznie) trzeba zapłacić za oglądanie filmów i seriali bez reklam oraz dostęp do Canal+.

DF