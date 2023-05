PlayWay wprowadza grę "Robin Hood" w finalne testy

Gra "Robin Hood" wchodzi w ostatni etap testów, a obecnie trwają rozmowy z właścicielami platform sprzedażowych - poinformował na czacie inwestorskim, prezes PlayWay, Krzysztof Kostowski. Grupa przygotowuje kilka produkcji w oparciu o Unreal Engine 5 i bada rynek VR.

fot. Yan Krukau / / Pexels

"Gra (Robin Hood - przyp. PAP) wchodzi w finalne testy oraz trwają rozmowy z właścicielami platform sprzedażowych. O dokładnej dacie premiery poinformujemy, jak będzie finalną grą" - powiedział w trakcie czatu inwestorskiego na portalu Stockwatch prezes PlayWay, Krzysztof Kostowski.

Dodał, że oprócz "Robin Hooda" i "Ultimate Hunting", grupa przygotowuje więcej produkcji opartych o silnik Unreal Engine 5.

"Jest więcej gier na UE5. Warto obserwować ExeKiller" - powiedział prezes PlayWay.

Pytany o planowaną na lipiec premierę "Thief Simulator 2" wskazał, że grupa informuje o premierach, gdy gra jest gotowa.

"Thief 2 od wczoraj jest udostępniony do graczy w formie Porlogue i czytamy opinie - a one mają wpływ na to, ile jeszcze trzeba pracować nad grą" - powiedział.

Jak podano, wydany w pierwszym tygodniu kwietnia dodatek do pierwszej części gry "Thief Simulator Luxury Houses", sprzedał się w nakładzie 42,7 tys. sztuk.

Kostowski poinformował, że do osiągnięcia niższej prowizji pobieranej przez platformę Steam w przypadku "House Flipper", spółce brakuje ok. 6 proc.

Według zasad Steam, platforma pobiera od gier, które osiągną od 10 do 50 mln USD przychodu ze sprzedaży, 25-proc. prowizję, natomiast gdy tytuł przekroczy 50 mln USD, prowizja spada do 20 proc.

Prezes pytany o "House Flipper Remastered" i uzasadnienie tworzenia gry, powiedział, że jego zdaniem na Steam jest ponad 1 mld graczy i każda kolejna wersja może znaleźć swoich odbiorców.

"Moim zdaniem są fani, którzy kupią każdy nowy element gry i warto o nich dbać" - powiedział Kostowski.

Prezes PlayWay poinformował również, że spółka uważnie przygląda się rynkowi VR.

"VR cały czas badamy. Widzimy znacznie mocniejsze wpływy z Oculus niż ze Steam" - powiedział.

"VR mocno opieram na Oculusie. Tam wydanie udanej produkcji to jedyna podstawa do zadowolenia. Steam dał znaczące zyski, ale obecnie ciężko się przebić" - dodał.

PlayWay miał w 2022 r. 112,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 127,65 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk operacyjny wyniósł 172,64 mln zł wobec 153,53 mln zł w poprzednim roku. EBITDA wyniosła 174,13 mln zł wobec 154,21 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 257,27 mln zł w 2022 r. wobec 234,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 114,8 mln zł wobec 126,88 mln zł rok wcześniej.(PAP Biznes)

mcb/ osz/