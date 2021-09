PlayWay ma swój "WIG20"

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Dwa przeprowadzone w tym tygodniu debiuty sprawiły, że liczba notowanych na warszawskiej giełdzie spółek posiadających w akcjonariacie PlayWay sięgnęła 20. To prawdziwy ewenement na GPW.

Na giełdach nie brak "holdingów", "imperiów" czy "grup" spółek, które łączy postać głównego właściciela. I tak możemy mówić m.in. o spółkach będących pod kontrolą Skarbu Państwa, imperium Zygmunta Solorza czy jeszcze niegdyś imperium Leszka Czarneckiego (obecnie stopniało do rangi co najwyżej księstwa). Najprężniej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczebność, rozwija się jednak rodzina PlayWay'a.

PlayWay to jeden z największych - pod względem kapitalizacji - polskich producentów gier notowanych na GPW. Obecnie spółka wyceniana jest na 2,9 mld zł i w branży pod tym względem ustępuje jedynie CD Projektowi, Ten Square Games i Huuuge Inc. Od konkurencji mocno odróżnia ją jednak model biznesowy. W skrócie można go określić frazą: wiele zespołów, wiele równolegle prowadzonych projektów.

Innymi słowy, spółka nie celuje w wysokobudżetowe produkcje. Oczywiście budżety gier różnią się między sobą, podstawowe założenie polega jednak na tym, by produkować wiele tytułów jednocześnie i promować ten, który się najlepiej przyjmie. Wiele projektów wymaga dużej liczby zespołów. Te tworzą odrębne spółki, którym PlayWay pomaga w rozwoju. O wielkości rodziny najlepiej niech świadczy fakt, że sekcja "informacja o grupie kapitałowej" z listą spółek zależnych i konsolidowanych przez PlayWay w sprawozdaniu finansowym grupy zajmuje aż 5 stron.

Wysyp debiutów

Giełdowa moda na producentów gier spowodowała, że wiele firm z rodziny PlayWay'a zaczęło trafiać na giełdę. I choć ostatnio nastawienie inwestorów wobec branży uległo pewnemu ostudzeniu, trend nadal jest widoczny. Dowód? Tylko w tym tygodniu na NewConnect zadebiutowały dwie firmy posiadające PlayWay w akcjonariacie: Baked Games i Madmind Studio. Oba debiuty były wzrostowe.

Na uwagę zasługuje fakt, że Madmind Studio jest dwudziestą spółką notowaną na warszawskiej giełdzie, która posiada w swoim akcjonariacie PlayWay. To prawdziwy ewenement. Grupa mogłaby stworzyć swój własny indeks, a przecież jest jeszcze Console Labs, które debiutuje właśnie na NewConnect. Łącznie zatem będziemy w tym tygodniu świadkami debiutu trzech spółek z rodziny PlayWay. Będzie to rekord zapewne bardzo ciężki do pobicia.

Skład akcjonariatu poszczególnych spółek można sprawdzić za pomocą narzędzia bankier.pl "Akcjonariat", dostępnego w profilu każdej spółki. Warto dodać, że jeżeli jeden z akcjonariuszy obecny jest także w akcjonariatach innych podmiotów, są one wymieniane przy jego nazwie. Tak jest np. w przypadku PlayWay na stronach np. akcjonariatu Baked Games.

