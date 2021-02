Play podnosi opłaty za połączenia, wiadomości SMS i MMS-y

fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock

Klienci sieci komórkowej Play muszą przygotować się na podwyżki podstawowych opłat. Więcej trzeba będzie zapłacić za wysyłanie wiadomości SMS, MMS oraz połączenia komórkowe i stacjonarne w Polsce.

Play podnosi ceny za połączenia

Play wprowadza nowy cennik w ofercie na kartę, zmiany dotyczą także klientów Red Bull Mobile. Nowe ceny wejdą w życie od 23 marca 2021. Dotyczą m.in. opłaty za połączenia głosowe lub wideo do krajowych operatorów. Klienci Play zapłacą 39 gr za minutę połączenia, do tej pory koszt wynosił 35 gr. Z kolei osoby posiadające "Play na Kartę odNowa" muszą przygotować się o podwyżkę z 39 gr na 45 gr za minutę.

Droższe będą także SMS-y. Opłata wrośnie z 20 do 25 gorszy za wysłanie jednej wiadomości. Więcej trzeba będzie także zapłacić za MMS-y na e-mail oraz MMS-y w roamingu w strefie Euro i ze strefy Euro. Od 23 marca będą kosztować 45 groszy. Podwyżka nie dotyczy osób korzystających z "Play na Kartę odNowa".

"23 marca 2021 roku zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Dotyczy to cen, które określiliśmy we wszystkich Cennikach tych ofert – za wyjątkiem tych połączeń i SMS-ów, które opisaliśmy tam jako Bezpłatne" – czytamy w komunikacie Play.

