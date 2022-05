Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety. "Bez Andrzeja, Harry'ego i Meghan"

fot. Lorna Roberts / / Shutterstock

Tylko wykonujący obowiązki członkowie rodziny królewskiej będą towarzyszyć Elżbiecie II na balkonie Pałacu Buckingham w czasie parady rozpoczynającej obchody Platynowego Jubileuszu monarchini, co oznacza, że zabraknie tam księcia Andrzeja oraz księcia Harry'ego z żoną.

Wszyscy troje będą jednak obecni podczas innych uroczystości, które zaplanowane są od 2 do 5 czerwca. Ogłoszony w piątek przez dwór królewski bardziej szczegółowy niż do tej pory program obchodów 70-lecia panowania Elżbiety II przecina spekulacje na temat tego, czy weźmie w nich udział troje członków rodziny, którzy w ostatnich niespełna trzech latach zrezygnowali z pełnienia obowiązków. W przypadku Harry'ego i Meghan, którzy obecnie mieszkają w USA, nie było nawet jasne, czy przyjadą w tym czasie do Wielkiej Brytanii, ale w piątek potwierdzono, że tak oraz że wezmą ze sobą dzieci.

Książę Andrzej, średni syn królowej, wycofał się z pełnienia obowiązków w związku ze skandalem seksualnym, a książę Harry i jego amerykańska żona Meghan - bo pragnęli większej prywatności, ale później publicznie wysuwali szereg zarzutów pod adresem pozostałych członków rodziny.

Zgodnie z przedstawionym programem obchody zaczną się 2 czerwca od Trooping The Colour, uroczystej parady wojskowej, która zwykle odbywa się w oficjalne urodziny królowej, ale w tym roku przesunięto ją o tydzień i włączono do uroczystości Platynowego Jubileuszu. Parada zacznie się przed Pałacem Buckingham, na którego balkonie pojawią się członkowie rodziny królewskiej czynnie wykonujący obowiązki.

Najważniejszym punktem obchodów w piątek 3 czerwca będzie msza dziękczynna w londyńskiej katedrze św. Pawła. W sobotę królowa wraz z innymi członkami rodziny ma wziąć udział w wyścigach konnych w Epsom, a później na terenie Pałacu Buckingham odbędzie się Platynowe Party, czyli specjalny koncert jubileuszowy. W niedzielę głównym punktem, zamykającym całe obchody, będzie parada z Opactwa Westminsterskiego do Pałacu Buckingham z udziałem ponad 10 tys. osób, opowiadająca 70-lecie panowania. Elementem tej parady będzie przejazd złotej karety, w której Elżbieta II jechała na koronację i która nie była widziana na ulicach Londynu od 2002 r.

Nie jest jeszcze pewne, czy we wszystkich tych wydarzeniach królowa będzie uczestniczyć osobiście, bo od pewnego czasu ma problemy ze zdrowiem, w tym z poruszaniem się, co spowodowało, że w ostatnich sześciu miesiącach bardzo rzadko pokazywała się publicznie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

