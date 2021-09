Płatności zbliżeniowe Blikiem dostępne w aplikacji IKO od PKO Banku Polskiego

/ PKO BP

PKO Bank Polski udostępnia stopniowo możliwość płacenia zbliżeniowo Blikiem w aplikacji IKO - poinformował w środę bank. Zaznaczono, że klienci PKO BP mogą już zapłacić za pomocą smartfona Blikiem wszędzie tam, gdzie używane są terminale do płatności zbliżeniowych w Polsce i za granicą.

W informacji zaznaczono, że z Blika zbliżeniowego skorzystać będzie mógł każdy, kto ma rachunek w PKO Banku Polskim i Inteligo z aktywną aplikacją IKO na smartfonie z systemem Android i włączonym modułem NFC (Near Field Communication), zapewniającym łączność smartfona z terminalem płatniczym. Dodano, że aby korzystać z płatności zbliżeniowych Blik, trzeba posiadać aktywną blokadę urządzenia (zabezpieczenie telefonu kodem, odciskiem palca lub biometrią twarzy).

"Aby zapłacić, wystarczy po odblokowaniu zbliżyć smartfon do terminala. Telefon nie musi nawet znajdować się w zasięgu sieci komórkowej, nie musi mieć w czasie płatności połączenia z internetem. Na terminalu płatniczym musi być wybrana opcja „karta płatnicza” i sprzedawca powinien wiedzieć, że chodzi o płatność zbliżeniową telefonem, a nie o płatność Blik potwierdzaną kodem" - czytamy.

Podkreślono, że każdy użytkownik IKO, który tej pory płacił Blikiem z wykorzystaniem kodu, teraz może to zrobić również zbliżeniowo w kraju i za granicą; wystarczy w aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego aktywować płatności zbliżeniowe Blik.

"Blik zbliżeniowy to nowoczesne, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Jest to początek nowej cyfrowej rewolucji na rynku, bo do zamkniętego dotychczas świata płatności zbliżeniowych wchodzi nowy gracz - Blik. PKO Bank Polski konsekwentnie rozbudowuje swoją cyfrową ofertę i dba o to, by klienci mogli korzystać z najnowocześniejszych funkcji, usług i możliwości. Prosta obsługa, popularność Blika i szeroka sieć akceptacji płatności zbliżeniowych w kraju i na świecie - to sprawi, że płacenie za pomocą telefonu będzie coraz bardziej powszechne" - podkreśla prezes PKO BP Jan Emeryk Rościszewski.

Zaznaczono, że użytkownicy Blik mogą płacić w ten sposób nie tylko w Polsce, ale także w każdym terminalu zbliżeniowym oznaczonym logo Mastercard na świecie. Transakcje w walutach obcych przeliczane są na złote bez żadnych dodatkowych opłat za przewalutowanie, z wykorzystaniem atrakcyjnych kursów wymiany. Według danych Narodowego Banku Polskiego, w Polsce zainstalowanych jest już ponad milion terminali POS i wszystkie akceptują płatności zbliżeniowe, więc są też w pełni dostępne dla użytkowników Blika zbliżeniowego.

Bank wskazał, że płatności zbliżeniowe Blik są szybkie, wygodne i bezpieczne; użytkownicy nie muszą mieć karty płatniczej, a ponadto bank nie pobiera żadnych opłat za dokonywanie płatności BLIKIEM zbliżeniowym, w tym opłat za przewalutowanie.

Liczba aktywnych IKO przekroczyła już rekordowe na polskim rynku bankowym 5,8 mln, a od momentu uruchomienia aplikacji (w marcu 2013 roku), użytkownicy logowali się do niej w sumie ponad 3,4 mld razy.

Bank przypomniał, że ostatnio w aplikacji pojawiła się możliwość inwestowania - dostęp do pełnej oferty funduszy inwestycyjnych oferowanych przez PKO TFI i usług Biura Maklerskiego oraz sprawdzenia stanu PPK i PPE, a nieco wcześniej także funkcje: autooszczędzania, edycji stałych zleceń, split payment i tryb ciemny. "W IKO jest też możliwość płacenia za autostrady, za parkowanie, zakupu biletów komunikacyjnych, otwierania konta „na selfie” oraz złożenia wniosku o założenie konta firmowego i jednocześnie rejestrację firmy w CEIDG. Aplikacja umożliwia też wgląd do kont z innych banków - sprawdzenie stanu rachunków i historii operacji (usługa AIS w ramach open banking). Od ponad roku w IKO działa też Asystent głosowy, czyli narzędzie ułatwiające codzienne bankowanie za pomocą mówionych poleceń, który ma 340 tys. unikalnych użytkowników i zapewnia wsparcie m.in. dla osób niewidomych i niedowidzących, a także daje możliwość analizy wydatków i oszczędności" - napisano. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/