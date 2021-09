„Weź do domu, zapłać później”. CCC wprowadza płatności odroczone

fot. Artur Bogacki / / Shutterstock

Nowe buty, torebka lub dodatki na darmowy kredyt? CCC udostępnia nową opcję płatności za zakupy. Najprościej można ją opisać następująco: wybierz produkt teraz i zapłać do 30 dni w całości lub rozbij kwotę na cztery raty. Usługa początkowo dostępna jest w salonach w Warszawie.

CCC jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i jedna z pierwszych w Europie udostępni płatności odroczone w sklepach stacjonarnych za pomocą własnej aplikacji mobilnej CCC. Spółka wprowadza nową opcję płatności „Weź do domu, zapłać później” we współpracy z PayPo. Klienci od 1 września mogą wybrać produkty, które chcą kupić i zapłacić za nie w innym terminie. Usługa jest bezpłatna - bez względu na formę późniejszej zapłaty (jednorazowa lub rozbita na raty). Początkowo ten rodzaj płatności będzie dostępnych w salonach w Warszawie. CCC planuje rozszerzyć go na wszystkie sklepy sieci w Polsce.

Jak wygląda kupowanie z odroczonym terminem płatności w CCC? Klienci w sklepie stacjonarnym wybierają produkty, które chcą nabyć i idą z nimi do kasy. Następnie trzeba zalogować się do aplikacji mobilnej CCC i wybrać opcję "Zapłać z PayPo". W kolejnym kroku w aplikacji wygenerowany zostanie specjalny kod PayPo, który należy podać sprzedawcy i następnie potwierdzić zakup w telefonie. Za zakupy można zapłacić jednorazowo w ciągu 30 dni lub rozłożyć kwotę na 4 raty 0 proc.

fot. informacja prasowa / CCC

– Od dziś mogą oni (klienci - przyp. red) nie tylko swobodnie wybrać, czy zakupić artykuły online czy offline, ale także kiedy za niego zapłacą. Nasz model omnichannel zakłada, że niezależnie od tego gdzie klient dokonuje zakupu, ma dostęp do tych samych korzyści – podkreśla Konrad Jezierski, dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel w Grupie CCC, cytowany w informacji prasowej.

Kasy samoobsługowe w CCC

To nie koniec nowości w sklepach sieci CCC - wynika ze słów wiceprezesa zarządu Karola Półtoraka. Firma planuje w najbliższym czasie wprowadzenie kas samoobsługowych w swoich placówkach.

– „Weź do domu zapłać później” to kolejny projekt, który uruchamiamy z myślą o komforcie naszych klientów. To jest dla nas najważniejsze, kierujemy się tym każdego dnia. I to nie koniec - wkrótce oddamy do ich dyspozycji nowoczesne kasy samoobsługowe, a niebawem dalsze usprawnienia – mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu Grupy CCC ds. Strategii i Rozwoju, cytowany w informacji prasowej.

DF