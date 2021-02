Plastikowa rewolucja. Jednorazowe kubki, talerze i słomki znikną ze sklepów

PepsiCo zapowiada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku

PepsiCo ogłosiło plan zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Dodatkowo firma zobowiązała się do przyspieszenia wysiłków zmierzających do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030.