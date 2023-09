XTB i pasywne inwestowanie w ETF-y. Polski broker wprowadza nowy produkt finansowy

Polski broker XTB wprowadził do swojej oferty pierwszy pasywny produkt inwestycyjny pozwalający klientom na budowę do 10 strategii opartych o ETF-y. Nowość jest już dostępna w Rumunii i jeszcze w tym roku ma dotrzeć do naszego kraju.

fot. Mateusz Słodkowski / / Zuma Press / Forum

Plany Inwestycyjne XTB to nowy produkt finansowy polskiego brokera przeznaczony do pasywnego inwestowania. W jego ramach klienci platformy będą mogli budować plany składające się z maksymalnie 9 funduszy ETF. Każdy inwestor będzie mógł stworzyć do 10 strategii.

Klienci XTB otrzymają wybór spośród 300 funduszy notowanych na giełdzie, obejmujących różne sektory i kraje. Minimalna wartość inwestycji dla Rumunii, gdzie miała miejsce premiera produktu, wynosi 15 dol., 15 euro lub 75 lei (67 zł). Zgodnie z zapowiedzią rzecznika XTB w Polsce możemy spodziewać się jeszcze niższej kwoty wejścia.

Klient może ustalić samodzielnie procentową wartość, jaką będzie stanowić alokacja każdego ETF-u wchodzącego w skład jego planu. Brak ograniczeń czasowych pozwala ustalić każdemu własny horyzont czasowy inwestycji.

Opracowując i modyfikując swoje strategie, klienci mogą uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat poszczególnych ETF-ów z poziomu platformy XTB, w tym do ratingów (na podstawie danych z Morningstar), wyników finansowych w ostatnich 5 latach oraz składu portfeli.

Plany Inwestycyjne XTB (XTB)

Broker podkreśla, że transakcje ETF-ami na jego platformie są zwolnione z prowizji przy obrocie do kwoty 100 tys. euro miesięcznie. XTB nie pobiera też opłat za zarządzanie Planami Inwestycyjnymi.

Członek zarządu XTB Filip Kaczmarczyk nie chciał zdradzić nam dokładnej daty premiery nowego produktu w Polsce. Zapewnia jednak, że wydarzy się ona jeszcze w tym roku

- Oczywiście mamy nasz własny, wewnętrzny harmonogram zarówno ewolucji samego produktu, jak i jego startu na kolejnych rynkach. Natomiast na ten moment nie chcielibyśmy mówić o dokładnych terminach. Mogę jedynie zdradzić, że jeszcze w tym roku Plany Inwestycyjne pojawią się w ofercie XTB w Polsce oraz w innych krajach UE - skomentował Kaczmarczyk.

Na pytanie o powód wyboru Rumunii, jako pierwszego kraju, do którego trafiły Plany Inwestycyjne XTB, Filip Kaczmarzyk odpowiedział, że znaczenie miały przyzwyczajenia tamtejszych inwestorów. Taka kolejność wprowadzania nowych produktów została wypróbowana też wcześniej na przykładzie Akcji Ułamkowych.

- Rumunia jest rynkiem, na którym nasi klienci bardzo często zaczynają inwestowanie na rynkach finansowych właśnie od zakupu ETFów. Systematycznie rośnie tam również liczba osób inwestujących w ETFy na platformach XTB - w 2021 roku było to 50% naszych klientów, a w sierpniu 2023 roku ten odsetek wynosił już 58%. Sam produkt jest tam już stosunkowo dobrze znany, a dodatkowe ułatwienia, które sprawiają, że inwestowanie w ETFy stanie się jeszcze łatwiejsze i bardziej intuicyjne, może przyczynić się do większego zainteresowania naszych klientów inwestowaniem pasywnym - skomentował Filip Kaczmarczyk.

Po wprowadzeniu Planów Inwestycyjnych na polski rynek, XTB będzie pierwszym lokalnym domem maklerskim z podobną ofertą. Dzięki niskim kosztom nowość może okazać się też konkurencją dla robodoradców. Z drugiej strony produkt XTB różni się od ich oferty samodzielnym wyborem składu portfeli. Klient robodoradców decyduje tylko o akceptowalnym poziomie ryzyka, a platforma o sposobie alokacji środków. Różnicą pozostanie także funkcja automatycznego zasilania rachunku, niedostępna w XTB. Aktualnie na polskim rynku dostępne są 4 usługi robodoradztwa: Finax, Fondee, Portu oraz Robot Inwestycyjny ING.