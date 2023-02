Sasin zapowiada preferencyjne kredyty dla rolników. Nawet do 300 tys. złotych bez zabezpieczeń

Preferencyjne kredyty dla rolników w wysokości do 300 tys. zł bez zabezpieczeń na dowolny cel, który będzie służył w produkcji rolnej, ma zaoferować PKO BP - poinformował w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Dziś będziemy mówić o preferencyjnych kredytach dla rolników. To jest oferta banku PKO BP (...), który proponuje rolnikom kredyt w wysokości 300 tys. zł nawet na pięć lat, bez żadnych zabezpieczeń, na dowolny cel, który będzie służył w produkcji rolnej. To może być zarówno zakup nawozów, materiału siewnego, sprzętu, wszystkiego tego, co jest potrzebne do prowadzenia gospodarstwa. W przypadku zabezpieczeń może być to nawet 500 tys. zł, ale 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń" - powiedział wicepremier w TVP1.

"Wiemy jak często problemem jest uzyskanie płynności. Produkcja rolna ma tę specyfikę, że wpływy do kasy rolnika nie są stałe. Oferta finansowa ma dać pewien bufor posiadania wypłacalności przez cały rok. Będziemy dalej nad tym pracować" - dodał.

Briefing wicepremierów Jacka Sasina i Henryka Kowalczyka został zwołany na środę na godz. 10.30. (PAP Biznes)

