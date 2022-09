Bogdanka chce w 2023 r. wydobyć ok. 8,3 mln ton węgla handlowego

Hiszpania znacznie zwiększyła dostawy gazu do Francji i Włoch

Eksport gazu ziemnego z Hiszpanii do Francji wzrósł pomiędzy styczniem a lipcem 2022 r. o 135 proc., zaś do Włoch o 69 proc. w porównaniu do podobnego okresu 2021 r. - wynika z opublikowanych we wtorek danych rządu Pedro Sancheza.