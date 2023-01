Plan B nowym trendem na rynku pracy. Coraz więcej osób szuka alternatywy zawodowej

fot. Chadchai Krisadapong / / Shutterstock

Udział w rekrutacjach dla sprawdzenia swojej atrakcyjności na rynku pracy, intensywne budowanie sieci networkingowej oraz wzmacnianie własnej pozycji jako eksperta w danej dziedzinie - to działania podejmowane w celu zabezpieczenia się przed ewentualną utratą zatrudnienia. “Career cushioning”, czyli przygotowanie planu awaryjnego na wypadek zwolnienia, to coraz częściej stosowana praktyka na polskim rynku pracy.

“Career cushioning” w praktyce polega na przygotowywaniu zabezpieczenia na wypadek utraty pracy. To trend, który jest coraz bardziej widoczny na polskim rynku. Ostatnio zyskał nawet własną nazwę, co dodatkowo potwierdza jego skalę.

Potrzeba sprawdzenia własnej atrakcyjności

„Career cushioning” to kolejny po „great resignation” (masowe odejścia z pracy) i „quiet quitting” (rezygnacja z przekonania, że praca jest najważniejszą wartością w życiu, co prowadzi do wykonywania tylko minimum obowiązków, które pozwalają utrzymać stanowisko) trend kształtujący rynek pracy. Napędzany jest przede wszystkim przez niepewną sytuację gospodarczą, widmo recesji i ryzyko utraty zatrudnienia. Najczęściej przyjmuje formę przeglądania ofert pracy i sprawdzania zapotrzebowania na specjalistów we własnej dziedzinie. To również udział w procesach rekrutacyjnych w celu weryfikowania swojej atrakcyjności na rynku pracy i tego, ile potrzeba czasu na znalezienie nowego zajęcia.

– Na takie działania wpływa okres niepewności i niestabilności, a także dynamiczne zmiany w otoczeniu – uważa Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower. – W ostatnim roku kandydaci biorący udział w procesach rekrutacyjnych dość często twierdzili, że ich motywacją do rozmów jest chęć sprawdzenia swojej wartości oraz poszukiwanie stabilizacji wiążącej się także z wyższymi zarobkami. Dlatego też dość często takie osoby, otrzymując ofertę pracy od nowego firmy, dokładnie rozważają wszystkie wady i zalety związane ze zmianą zatrudnienia. Ostatecznie dość często po otrzymaniu kontroferty od obecnego pracodawcy pozostają w obecnej organizacji. Niektórzy jako cel ustawiają sobie stały kontakt z rynkiem pracy i uczestniczenie minimum 1-2 razy w roku w rekrutacjach, żeby nie wypaść z obiegu.

Szansa na poprawę sytuacji zawodowej

W ostatnich latach, w okresie dużego niedoboru talentów w Polsce, specjaliści z takich dziedzin jak IT, inżynieria, finanse i podatki oraz ze znajomością języków obcych, mogli liczyć na wiele ciekawych ofert pracy bezpośrednio od rekruterów.

Jak twierdzi ekspertka, udział w procesie rekrutacyjnym był i jest dość często traktowany jako możliwa opcja poprawy swojej sytuacji zawodowej. Motywacja bywa różna. Często jest związana z chęcią udziału w ciekawszych projektach, możliwością dalszego rozwoju i awansu, zmianą środowiska, wyższymi zarobkami i lepszymi benefitami. Z drugiej strony pracownicy, którzy nie realizują wyznaczonych im celów, mogą traktować udział w procesach rekrutacyjnych jako poszukiwanie planu B na wypadek rozstania z pracodawcą lub poszukiwanie stabilniejszego otoczenia. Wśród osób posiadających zobowiązania finansowe w postaci kredytów czy mających na utrzymaniu rodzinę coraz częściej pojawia się konieczność zabezpieczenia swojej sytuacji i budowania w świadomy sposób alternatywy zawodowej – dodaje.

Sieć branżowych kontaktów może się przydać

"Career cushioning" przybiera również formę rozbudowywania własnej sieci networkingowej oraz budowania wizerunku eksperta, co pozwala na zwiększenie rozpoznawalności w branży.

Profesjonalna sieć kontaktów wspiera także w codziennych wyzwaniach biznesowych oraz pomaga w znalezieniu nowej pracy, gdy pojawia się taka konieczność.

– Budowanie sieci profesjonalnych kontaktów, dzielenie się w mediach społecznościowych wiedzą ekspercką oraz spostrzeżeniami dotyczącymi rynku zwiększa widoczność pracownika i powoduje, że łatwiej do niego dotrzeć rekruterom – uważa Katarzyna Pączkowska. – Naturalnie osoby mające w planach zmianę pracy powinny rozwijać swój profil zawodowy, informować o zdobytych certyfikatach czy odbytych szkoleniach, ale także dbać o aktywność. W sytuacji konieczności zmiany czy poszukiwania nowej pracy szeroka sieć kontaktów może być bardzo pomocna i zapewne wesprze proces poszukiwania nowego zatrudnienia – podsumowuje ekspertka.