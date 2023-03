Plajta Silicon Valley Bank pogłębiła spadki na Wall Street

Pierwsze od lat bankructwo tak dużego banku w Stanach Zjednoczonych spotkało się z wyraźną reakcją na nowojorskich giełdach. Co więcej, doszło do gwałtownego umocnienia amerykańskich obligacji skarbowych.

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency / Forum

S&P500 poszedł w dół o 1,45% po spadku o blisko 2% dzień wcześniej. W ten sposób flagowy indeks amerykańskiego rynku akcji spadł poniżej swej 200-sesyjnej średniej kroczącej oraz powrócił poniżej linii trendu spadkowego, którą udało mu się przełamać pod koniec stycznia. Zatem „technicznie” sytuacja nie wygląda najlepiej z punktu widzenia giełdowych byków.

Nasdaq zaliczył spadek o 1,76% i zatrzymał się na poziomie 11 138,89 pkt. Podobnie jak S&P500, także Nasdaq Coposite znalazł się na najniższym poziomie od stycznia. Dow Jones utracił 1,08% i zameldował się z wynikiem 31 881,50 pkt., wyznaczając w ten sposób najniższą wartość od listopada. W skali całego tygodnia S&P500 stracił 4,6%, Nasdaq 4,7%, a DJIA 4,4%.

Podobnie jak dzień wcześniej katalizatorem piątkowej wyprzedaży akcji były kłopoty w amerykańskim sektorze bankowym. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – czyli rządowa agencja gwarantująca depozyty w bankach – zdecydowała się zamknąć Silicon Valley Bank, którego akcje dzień wcześniej przeceniono o 60%. Kalifornijskiemu bankowi nie udało się pozyskać niezbędnych kapitałów. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule zatytułowanym „Silicon Valley Bank został zamknięty. To największe bankowe bankructwo od 2008 roku”.

Upadek SVB jest największym bankructwem banku w USA od czasów kryzysu finansowego z lat 2007-08. SVB miał ponad 200 miliardów dolarów aktywów i specjalizował się w finansowaniu młodych spółek technologicznych. Jest więcej niż prawdopodobne, że podobne problemy mogą mieć niedługo inne mniejsze banki w Stanach Zjednoczonych, których aktywa ucierpiały na zaostrzeniu polityki monetarnej w Rezerwie Federalnej. Historia uczy, że niemal każdemu cyklowi wzrostu stóp w Fedzie towarzyszą ofiary w sektorze finansowym, co znakomicie ilustruje poniższa grafika od analityków Bank of America.

Bank of America

Upadek Silicon Valley Bank przyćmił comiesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane za luty pokazały bardzo silny wzrost zatrudnienia, wyższą aktywność zawodową Amerykanów (sygnalizowaną przez wzrost stopy bezrobocia z 3,4% do 3,6%) oraz nieco mniejszą od oczekiwań presję płacową. Więcej na ten temat piszemy w tekście zatytułowanym „Kolejne mocne dane z amerykańskiego rynku pracy”.

W tym kontekście trzeba odnotować drastyczną zmianę oczekiwań względem marcowej decyzji FOMC. Jeszcze we wtorek rynek terminowy skłaniał się ku opcji, że za tydzień Fed podniesie stopy procentowe o 50 pb. Szanse takiego scenariusza były wyceniane niemal na 80%. Ale po plajcie SVB wyżej wyceniane jest prawdopodobieństwo podwyżki tylko o 25 pb. Szanse na ruch kontrakty wyceniają na 62%.

Nie sposób tutaj nie wspomnieć o potężnym umocnieniu amerykańskiego długu. Tylko w piątek rentowność 2-letnich obligacji Wuja Sama spadła o ponad 30 pb. po spadku o 20 pb. dzień wcześniej. Łącznie w dwa mamy więc obniżkę o pół punktu procentowego! Stało się to po tym, jak w środę rentowność amerykańskich 2-latek przekroczyła 5% i sięgnęła najwyższego poziomu od 2007 roku.

Mocny spadek rentowności miał miejsce także na „długim” końcu amerykańskiej krzywej terminowej. Rentowność 10-letnich Tresuries poszła w dół o 23 pb., schodząc do 3,69%. Spadek rentowności sygnalizuje wzrost ceny rynkowej obligacji. To także znak, że inwestorzy nagle rzucili się do „bezpiecznych przystani”, z dnia na dzień redukując apetyt na ryzykowne aktywa.