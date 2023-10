Plaga długich aresztów w Polsce. Odszkodowanie m.in. za Amber Gold

Uzbekistan nakazuje restauratorom sprzedawanie alkoholu. Tak walczy z przejawami religijności Po kilku latach złagodzenia kursu wobec przejawów religijności w społeczeństwie władze Uzbekistanu wprowadzają coraz to nowe ograniczenia; w stolicy kraju - Taszkencie, zamknięto co najmniej kilkanaście restauracji, które działały zgodnie z zasadami islamu i nie sprzedawały alkoholu; wznowienie ich działalności władze uzależniły od wprowadzenia go do menu - poinformował portal Radia Swoboda.