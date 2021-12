Placówki bankowe zamknięte w Wigilię. W Sylwestra będą działać krócej

Wielkie włoskie święta w cieniu drożyzny. Większość oszczędza

To są podwójnie trudne Święta, z koronawirusem i inflacją - podkreśla się we Włoszech. Z pierwszym zagrożeniem Włosi zdążyli się w dużym stopniu oswoić i dostosowali do niego swoje zachowania. Rosnąca inflacja jest nowym źródłem niepokoju; ujawnił się on przed Bożym Narodzeniem.