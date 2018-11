Płacimy za założenie konta. Nowa akcja Bankier.pl i Alior Banku

100 zł za otwarcie konta osobistego? 1,5 tys. zł + 120 zł za założenie konta firmowego? To możliwe. Ruszyły dwie akcje specjalne Bankier.pl i Alior Banku. To gratka dla łowców bankowych okazji, ale i osób, które właśnie szukają dla siebie nowego konta.

To nie pierwszy raz, kiedy czytelnicy Bankier.pl mogą zarobić, zakładając konto bankowe. Tym razem, w ramach wspólnej akcji z Alior Bankiem, dajemy czytelnikom szansę na pozyskanie dodatkowych pieniędzy przy okazji zakładania rachunku w banku. Mamy dwie propozycje:

jedną dla klientów indywidualnych, drugą - dla przedsiębiorców.

1. PROMOCJA: 100 ZŁ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Jeśli i tak przymierzaliście się do zmiany konta, warto rozważyć naszą najnowszą propozycję. W ramach wspólnej akcji z Alior Bankiem za otwarcie Konta Jakże Osobistego do końca roku płacimy 100 zł.

Dlaczego warto skorzystać z promocji?

Za założenie Konta Jakże Osobistego w Alior Banku do 31.12.2018 r. (i spełnienie dodatkowego warunku aktywności) zapłacimy 100 zł.

Jak wziąć udział w promocji?

Żeby wziąć udział w 2. edycji wspólnej akcji Bankier.pl i Alior Banku, w ramach której za założenie konta osobistego można uzyskać 100 zł, należy:

Zarejestrować się na specjalnej stronie promocji (przejdź do rejestracji ») Do 31 grudnia 2018 r. złożyć wniosek o otwarcie Konta Jakże Osobistego W ciągu 30 dni od złożenia wniosku (ale nie później niż do końca stycznia 2019 r.) podpisać umowę o otwarcie rachunku W ciągu 60 dni (ale nie później niż do 31 marca 2019 r.) spełnić warunek aktywności*, czyli wpłacić na konto minimum 1000 zł oraz wykonać minimum trzy płatności bezgotówkowe.

*przez płatności bezgotówkowe Alior Bank będzie rozumiał transakcje dokonane kartą debetową do Konta lub Blikiem w sklepach stacjonarnych lub przez internet, zaksięgowane przez bank na Koncie, z zastrzeżeniem, że transakcje nie będą obejmować transakcji z następującymi kodami MCC: [7995] - kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne, [8999] - profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); [4111] - m.in. usługi transportowe; [6012] - instytucje finansowe; [6211] - brokerzy ubezpieczeniowi; [6051] - przekazy pieniężne w instytucjach finansowych [4829] - internetowe przekazy pieniężne; [4900] - narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

Biorących udział w promocji do 30 kwietnia 2019 r. powiadomimy o przyznaniu premii w kwocie 100 zł.

Ile kosztuje Konto Jakże Osobiste?

Wszelkie szczegóły promocji dotyczącej premii za założenie konta osobistego można sprawdzić w regulaminie

Konto Jakże Osobiste prześwietlaliśmy dla Was w tym artykule. Opisujemy w nim zarówno podstawowe opłaty, z jakimi wiąże się posiadanie konta, jak i aplikację mobilną banku oraz wady i zalety rachunku.

Korzystając z naszej porównywarki kont, możecie szybko i wygodnie porównać je z innymi rachunkami.

2. PROMOCJA: 1500 + 120 ZŁ DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH

Z najnowszej promocji Bankier.pl i Alior Banku dla przedsiębiorców mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które w momencie przystąpienia do promocji nie posiadały w Alior Banku rachunku firmowego.

Dlaczego warto skorzystać z promocji?



1. Możesz otrzymać 1500 zł od Alior Banku i dodatkowo 150 zł od Bankier.pl za założenie rachunku firmowego

Nasza nowa akcja jest skierowana do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chciałyby założyć rachunek firmowy, a nie miały dotąd konta ani żadnego produktu firmowego w Alior Banku.

2. Przez 6 miesięcy będziesz miał darmowy dostęp do codziennych wydań dziennika "Pulsu Biznesu"

Na czytelników, którzy wezmą udział w 4. edycji akcji "Zgarnij premię", czeka dodatkowy prezent: 6-miesięczna bezpłatna cyfrowa prenumerata dziennika "Puls Biznesu".

Jak wziąć udział w promocji?

Żeby skorzystać z akcji Bankier.pl i Alior Bank, trzeba spełnić kilka warunków - odrębnych, żeby otrzymać 1500 zł od Alior Banku (tę promocję bank prowadzi już od jakiegoś czasu) i dodatkowych, by uzyskać 150 zł i prenumeratę "Pulsu Biznesu" od Bankier.pl (ta promocja potrwa tylko do końca roku).

Żeby otrzymać 120 zł od Bankier.pl oraz subskrypcję "Pulsu Biznesu", trzeba:

Dokonać rejestracji w promocji „Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku” poprzez specjalną stronę (przejdź do rejestracji ») Złożyć wniosek o iKonto Biznes poprzez formularz zamieszczony na stronie opisanej w pkt 1

Składając wniosek, wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia faktu zawarcia umowy o prowadzenie iKonta Biznes W ciągu 30 dni od złożenia wniosku z pkt 2 (ale nie później niż do stycznia 2019 r.) podpisać umowę o prowadzenie iKonta Biznes w Alior Banku W ciągu 60 dni od zawarcia umowy na iKonto Biznes (nie później niż do marca 2019 r.) wpłacić na założone konto najmniej 500 zł Po otrzymaniu informacji o przyznaniu premii - w terminie 5 dni roboczych podać wymagane dane i numer aktywnego rachunku iKonta Biznes w Alior Banku, założonego w ramach promocji - to na to konto wyślemy premię.

O przyznaniu premii poinformujemy do 30.04.2019 r. Szczegółowy regulamin 4. edycji wspólnej akcji Bankier.pl i Alior Banku znajduje się tutaj »

Żeby otrzymać 1500 zł od Alior Banku, trzeba:

...przede wszystkim aktywnie korzystać z otwartego w Alior Banku konta. Łączna kwota do zdobycia to 1500 zł, ale ostateczna suma przekazana na konto posiadacza rachunku będzie uzależniona od tego, jakich czynności dokonywał we wskazanym okresie.

Cząstkowe kwoty przysługują m.in. za wykonanie przelewu do ZUS (25 zł), urzędu skarbowego (25 zł), za przelew natychmiastowy (10 zł) czy transakcje kartą (10 zł). Maksymalna łączna kwota miesięcznego bonusu to 125 zł, a roczna - 1500 zł.

Szczegółowe warunki aktywności są opisane w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes znajdziecie tutaj »

Alior Bank umożliwia pozyskanie 1500 zł za otwarcie konta iBiznes do odwołania. Ograniczona czasowo jest jednak promocja, w której można uzyskać dodatkowe 120 zł i 6-miesięczną prenumeratę "Pulsu Biznesu" - z tej okazji możecie skorzystać do 31 grudnia 2018 roku.

Ile kosztuje konto iBiznes?

iBiznes to podstawowy, tani rachunek dla przedsiębiorców, który niejednokrotnie zwyciężał w naszych miesięcznych zestawieniach najlepszych promocji bankowych. Lista opłat za podstawowe funkcje konta prezentuje się tak:

0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego

0 zł za przelewy internetowe krajowe

0 zł za korzystanie z bankomatów i wpłatomatów w oddziałach Alior Banku

0 zł za księgowość online na zafirmowani.pl

0 zł za 5 przelewów europejskich (SEPA)

0 zł za 5 przelewów natychmiastowych (Express Elixir).

GDZIE SZUKAĆ PODOBNYCH PROMOCJI BANKOWYCH?

Ważne: jeśli interesują Was podobne okazje w bankach, zaglądajcie na zgarnijpremie.pl - opisujemy tam dla Was zawsze aktualne promocje w instytucjach finansowych.

Malwina Wrotniak