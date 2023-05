Płace w IT zaciągają hamulec. Podwyżki jedynie dla wybranych

Spowolnienie w branży IT hamuje wzrost płac. Na podwyżki mogą liczyć jedynie wybrani, doświadczeni specjaliści - eksperci od chmury czy data science. W tym roku przeciętny wzrost wynagrodzeń wyniósł prawie 11 proc., w przyszłym będzie to od 5 do 10 proc. - podaje wtorkowa "Rzeczpospolita".

fot. Joyseulay / / Shutterstock

Jak czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej", w kwietniu b.r. średnie wynagrodzenie w branży IT wyniosło 12759,84 zł brutto. Pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę otrzymują średnio 11,4 tys. zł brutto, a na kontrakcie B2B - 16,6 tys. zł brutto. Gazeta wskazuje, że wzrost średniej płacy w sektorze w ujęciu rocznym wyniósł w kwietniu 10,8 proc. Niemniej, jak podkreślono, podwyżki dostępne są "już nie dla wszystkich, lecz dla wybranych specjalistów, najbardziej poszukiwanych dziś na rynku pracy".

"Na większy wybór ofert pracy, a więc i na większe podwyżki, mogą liczyć najbardziej poszukiwani kandydaci, wśród których są obecnie eksperci od chmury, specjaliści data science, analitycy danych (Business Intelligence) oraz inżynierowie DevOps (łączący umiejętności rozwoju oprogramowania i utrzymania infrastruktury IT). To oni mają szansę na wzrost stawek powyżej 10 proc., szczególnie gdy zmieniają pracę" - czytamy.

Ekspert, na którego powołuje się gazeta, wskazuje, że "w tym roku podwyżki w spółkach IT będą najczęściej jednocyfrowe, oscylujące w przedziel od 5 do maksymalnie 10 proc. i to nie na wszystkich stanowiskach". "Hossa w usługach IT, w tym zwłaszcza w produkcji oprogramowania to - przynajmniej na razie - przeszłość" - ocenia "Rz". (PAP)

mml/ dki/