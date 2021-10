Płace a sen. Zarabiający ponad 9 tys. zł netto miesięcznie śpią najlepiej

fot. 22Images Studio / / Shutterstock

Ponad połowa społeczeństwa jest zadowolona z jakości swojego snu, ale blisko 40 proc. ma problemy w tej sferze. Najbardziej usatysfakcjonowani są najlepiej zarabiający Polacy - wynika z najnowszego badania.

Ponad połowa badanych Polaków jest zadowolona z jakości swojego snu. Przeciwne stanowisko zajmuje 39 proc. badanych. Natomiast 5 proc. społeczeństwa nie potrafi tego ocenić - tak wynika z najnowszego ogólnopolskiego badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH dla platformy ePsycholodzy.pl.

"Informacja, że prawie 40 proc. Polaków negatywnie ocenia jakość swojego snu jest bardzo niepokojąca. Brak regeneracji organizmu może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, nie tylko fizycznego, ale też psychicznego" - powiedział psycholog Michał Murgrabia, współautor badania z platformy ePsycholodzy.pl.

Najbardziej zadowolone ze swojego snu są osoby w wieku od 18 do 22 lat (57 proc.). Druga w kolejności grupa 56-80 latkowie (56 proc.). Dobrze śpią głównie osoby najlepiej zarabiające, tzn. ponad 9 tys. zł netto miesięcznie (72 proc.). Natomiast na końcu zestawienia znaleźli się ankietowani z najniższymi dochodami, tj. poniżej 1 tys. zł na rękę (48 proc.)

"Osoby mniej zarabiające mogą pracować znaczenie dłużej i ciężej, niż ludzie dobrze sytuowani. To przekłada się także na formy relaksu i zadowolenie z życia. Inną sprawą są wygodne warunki do spania, na które składa się m.in. wysokiej jakości materac czy poduszka" - wyjaśnił Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl.

Respondenci zostali też zapytani, z czego mogą wynikać ich problemy ze snem. Najczęściej deklarowali, że długo nie mogą zasnąć, bo mają gonitwę myśli i dużo rozmyślają o różnych sytuacjach - stwierdziło tak 47 proc. badanych.

Jak podkreślił Murgrabia, każdy może mieć taki okres w życiu. "Jeżeli jednak sytuacja jest chroniczna, warto sięgnąć po poradę psychologa lub lekarza. Osoby, które źle śpią w nocy, borykają się z wieloma tego skutkami. Są rozdrażnione i bardziej skłonne do konfliktów, a przede wszystkim przemęczone" - podkreślił.

Z badania wynika, że problem z zaśnięciem maleje wraz z wiekiem. Deklaruje go 62 proc. ankietowanych mających 18-22 lat i 47 proc. badanych w wieku 23-35 lat. Podobny wynik, jak ten ostatni, mają respondenci w grupie wiekowej 36-55 lat – 47 proc. Na końcu są Polacy w wieku 56-80 lat – 43 proc.

"Młode osoby często używają swoich łóżek nie tylko do spania, ale również do nauki, pracy przy komputerze, rozmów telefonicznych, oglądania filmów i spożywania posiłków. Do tego piją sporo kawy, napojów energetycznych oraz alkoholu. To wszystko poważnie utrudnia zasypianie. Natomiast zmiana nawyków może rozwiązać problemy" - podkreślił Murgrabia.

Kolejne przyczyny słabej jakości snu, jakie zostały wskazane przez respondentów, to wielokrotne budzenie się w nocy - 38 proc. respondentów, martwienie się o swoją przyszłość – 28 proc., stres – 26 proc., problemy zdrowotne - 23 proc. i kłopoty rodzinne - także 23 proc.

Najrzadziej wskazywaną przyczyną bezsenności są różnego rodzaju ekscytacje, np. przed ważnym wyjazdem czy spotkaniem. Na przedostatnim miejscu jest nadmiar używek, tj. kawy, herbaty i alkoholu - 4 proc. Podobny wynik mają kiepskie warunki do spania, obejmujące m.in. nieodpowiednią temperaturę w pokoju czy zły materac - 4 proc.

Badanie zostało przeprowadzone pod koniec września br. metodą CAWI (ankieta internetowa) przez UCE RESEARCH dla platformy ePsycholodzy.pl na reprezentatywnej próbie ponad tysiąca dorosłych Polaków. (PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

