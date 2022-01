Płaca minimalna w krajach UE. Jak wypada Polska? [Wykres dnia]

fot. Hyejin Kang / / Shutterstock

Płaca minimalna obowiązuje w 21 spośród 27 krajów Unii Europejskiej. Najwyższa jest w Luksemburgu, a najniższa - w Bułgarii. Od 2022 r. najniższe wynagrodzenie zdecydowanie podniesiono w kilku państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jak na tym tle wypada Polska?

Z zestawienia przygotowanego przez Eurostat wynika, że pensja minimalna funkcjonuje na poziomie ogólnokrajowym we wszystkich państwach UE poza: Danią, Włochami, Austrią, Finlandią, Szwecją i Cyprem. Ten ostatni przymierza się jednak do jej wprowadzenia.

W pozostałych krajach wysokość płacy minimalnej waha się od równowartości 332 euro miesięcznie w Bułgarii do 2257 euro w Luksemburgu. W Polsce wynosi ona 3010 zł brutto, czyli po przeliczeniu w dniu 1 stycznia: blisko 655 euro. Sytuuje to nasz kraj na 13. miejscu w UE, pomiędzy: Litwą (730 euro) i Estonią (654 euro).

Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu

W porównaniu do stanu sprzed roku kilka krajów zdecydowanie podniosło płacę minimalną. Węgrzy zwiększyli ją o blisko jedną czwartą - do 200 tys. forintów (ok. 2500 zł), Rumuni - o prawie 15 proc. - do 2550 lei (ok. 2350 zł). O ponad 10 proc. poszły w górę najniższe wynagrodzenia na Litwie, w Estonii i Chorwacji. Na szóstym miejscu pod względem dynamiki znalazła się Polska (7,5 proc. w PLN i 6,6 proc. w euro). Realny wzrost wynagrodzeń - nie tylko minimalnych - hamuje najwyższa od dekad inflacja, przekraczająca już w krajach bałtyckich 10 proc. Na pozostawienie "minimalnej" bez zmian zdecydowały się władze tylko dwóch krajów - Bułgarii i Łotwy, wynika z zestawienia Eurostatu. W tym pierwszym państwie trwają jednak negocjacje dotyczące podwyżki najniższego wynagrodzenia.

Eurostat analizuje również wysokość pensji minimalnej w kontekście siły nabywczej pieniądza. W tym zestawieniu Polska znajduje się już w pierwszej dziesiątce wspólnoty, wyprzedzając choćby Grecję, Portugalię czy Litwę, i zajmuje drugie miejsce wśród krajów "nowej Unii" (po Słowenii).

Z kolei zestawienia przygotowanego przez OECD wynika, że Polska plasuje się w czołówce państw UE pod względem relacji płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia. Nieznacznie wyższy wynik od Polski (45 proc.) miały w 2020 r. tylko Francja i Słowenia (49 proc.) oraz Portugalia i Hiszpania (46 proc.). Z kolei z danych polskich wynika, że w 2020 r. płaca minimalna (2600 zł) stanowiła ponad 50 proc. średniego wynagrodzenia (5167,47 zł). W ubiegłym roku stosunek mógł nieco spaść, ponieważ płace rosły szybciej niż pensja minimalna.

Analizując powyższe kwoty, warto pamiętać, że są to płace brutto, a kraje różnie opodatkowują zarobki, m.in. te najniższe. Osoba zarabiająca w Polsce 3010 zł brutto otrzymuje na rękę nieco ponad 2360 zł, natomiast pracodawca faktycznie płaci przeszło 3600 zł - wynika z obliczeń wykonanych w kalkulatorze płacowym Bankier.pl. Klin podatkowy rzędu 35 proc. (szczególnie) w przypadku minimalnego wynagrodzenia zachęca do obchodzenia państwowych regulacji. Dlatego w wielu firmach część wynagrodzenia wypłacana jest "pod stołem", a faktyczne zarobki pracowników są wyższe, niż wskazują statystyki GUS.

O teoretycznych i praktycznych kontrowersjach związanych z płacą minimalną (wraz z listą argumentów za i przeciw) pisał Michał Żuławiński w artykule „Płaca minimalna, kontrowersje maksymalne”.

